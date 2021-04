Si eras del 'Team Aidan' tenemos buenas noticias sobre la vuelta de 'Sexo en Nueva York'

Después de un montón de 'malas noticias' sobre el regreso de la mítica serie, como la ausencia de Samantha y de Mr. Big, hoy por fin podemos darte una buena, eso sí, siempre que fueras del equipo Aidan...

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El regreso de 'Sexo en Nueva York' es seguramente, junto al capítulo especial de 'Friends', uno de los eventos televisivos más esperados de los últimos años. Sin embargo, pese a la emoción del principio, los fans se han ido decepcionando poco a poco con las noticias que íbamos conociendo acerca de este 'remake', por las grandes ausencias que habrá en él, principalmente la de la mítica Samantha Jones.

Por suerte, si eres de las que defendía a muerte al personaje de Aidan Shaw y te hubiera gustado que Carrie se quedase con él en lugar de con Big, estás de enhorabuena, porque el actor acaba de confirmar que él si estará en este reencuentro. "Voy a hacer la serie", ha confirmado a Page Six, calificando la reaparición de su personaje como "muy emocionante".

John Corbett apareció en 'Sexo en Nueva York' como el prometido de Carrie entre 2000 y 2003, y de nuevo en 2010 en la película 'Sexo en Nueva York 2'. Esta vez, Corbett dijo que "podría estar en bastantes" episodios de esta nueva temporada, que estará protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. "Me gusta toda esa gente, han sido muy amables conmigo", dijo Corbett sobre las tres actrices a las que veremos por primera vez sin Kim Cattrall.

La noticia del regreso de Corbett llega en medio de la confusión sobre qué parejas de las chicas estarán en él y cuáles no. En febrero, Page Six informó de que Chris Noth no volvería a meterse en la piel de Mr. Big, pero el actor ha sugerido desde entonces en las redes sociales que "todo cambia, incluso los anuncios en los periódicos". Otro regreso que está en el aire es el de Steve Brady, el marido de Miranda y socio de Aidan. "Me han llamado", dijo David Eigenberg a E! News en marzo, añadiendo que estaba "bastante seguro" de que estaría en el revival.

La serie de 10 episodios llevará por nombre 'And just like that' y se emitirá en HBO Max.