¿Qué harías si eres una cantante superventas y, de repente, te enteras de que los 'masters' de tus primeros álbumes se han vendido a un fondo de inversión sin que ni siquiera te lo hayan notificado? ¿Y si, además, tú estaban intentando hacerte con ellos? ¿Y si el productor que los ha vendido ha incluido en el contrato de venta una cláusula que menciona expresamente que no deben informarte de la operación? Bueno, pues todo esto le ha pasado a Taylor Swift, según ha contado ella misma en las redes, con un largo mensaje en el que asegura que sus "viejos álbumes" (todos ellos con varios discos platino y oro en distintos países) han sido vendidos por el productor (y enemigo acérrimo de Taylor Swift) Scooter Braun a un fondo de inversiones llamado Shamrock Holdings por unos 250 millones de euros.

"Hace unas semanas mi equipo recibió una carta de Shamrock Holdings en la que nos notificaba que habían comprado el 100% de mi música, los vídeos y el arte que tenía a Scooter Braun. Esta es la segunda vez que mi música es vendida sin mi conocimiento. La carta decía que les hubiera gustado contactarme antes de la compra para tenerme al día, pero que Scooter Braun había exigido que no se pusieran en contacto conmigo y que, de otro modo, el trato se rompería", explica Taylor, que recalca que lleva tiempo ("los últimos años") tratando de recuperar la titularidad de los 'masters' de sus grabaciones.

A continuación, comparte la carta que ha dirigido al fondo de inversiones, en el que les agradece sus palabras y afirma que, incluso, barajó algún tipo de colaboración con ellos. Un plan que descartó de inmediato al saber que todavía el anterior dueño, Scooter Braun, recibiría ganancias por la música.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD