C. Tangana lanza otro clip (fascinante), 'Comerte entera', y las redes siguen encontrando referencias a Rosalía

'El Madrileño' sorprende con una 'bossa' ronroneante y un vídeo protagonizado por Bárbara Lennie.

Clara Hernández | Woman.es

Ya nos había adelantado C. Tangana, tras sus dos grandes éxitos recientes —'Demasiadas mujeres' y, sobre todo, 'Tú me dejaste querer', ese hit adictivo que tantos ríos de tinta hizo correr por sus supuestas alusiones a Rosalía— que las canciones que incluiría su próximo disco, 'El Madrileño', tendrían poco que ver con lo publicado hasta la fecha.

Ahora, el artista acaba de lanzar un nuevo single, 'Comerte entera', una bossa que cuenta con la colaboración de Toquinho (una leyenda de la canción brasileña) con la que demuestra que los límites y encasillamientos musicales no van con él, que es capaz de despertar espasmos e instintos primarios sin prisas y que la bossa brasileña puede tener un sabor castizo (y, como la original, ser magnética y acariciadora, y hacerte un nudo entre el estómago y el corazón). Escúchalo a continuación:

Aunque algo más austero que los dos anteriores, el videoclip de 'Comerte entera' vuelve a ser una aventura cinematográfica a lo grande. Y con nueva musa.

Si para el vídeo 'Cuando me miras' C. Tangana recurrió a Úrsula Corberó, en aquel momento uno de los rostros más demandados por las marcas, diosa de las redes y protagonista de la ficción que arrasaba dentro y fuera de nuestras fronteras ('La Casa de papel'), ahora el madrileño ha fichado a Bárbara Lennie, la actriz que está en boca de todos tras trabajar en la ficción de Netflix 'El desorden que dejas' (y dejarnos boquiabiertas con sus elegantes estilismos 'effortless' y sus miradas seductoras y severas).

Verla aquí deslizar una mano aristocrática sobre el mantel para atrapar un trozo de chorizo de la bandeja de ropa vieja del cocido, prensar los labios y, luego, entreabrirlos al degustar una copa de vino o empuñar verticalmente el cigarro, creando una experiencia soberbia de caladas, no tiene precio.

Como tampoco lo tiene un primer plano de las manos de C. Tangana cortando un ajo con una cuchilla de afeitar (sí, como en la película 'Uno de los nuestros') y con el primor con el que, adivinamos, emplearía para preparar una raya de benzoilmetilecgonina.

El brillo del clip, producido de nuevo por Little Spain y con algún guiño almodovariano (vemos a unas monjas montando en segway delante del Palacio Real de Madrid), deslumbra de Cartier y Gucci, mientras los planos nos transportan a la lujosa y minimalista Casa Carvajal (en Somosaguas, Madrid) o el restaurante Lhardy.

Como no podía ser menos, este tema no se ha escapado del 'salseo' y aunque C. Tangana ya negó rotundamente en una entrevista que su vídeo 'Tú me dejaste de querer' hablase de Rosalía, son muchos quienes se han apresurado a examinar detenidamente la nueva canción, que también tiene un tono melancólico, en busca de cualquier referencia a su antigua novia.

Al parecer, la han encontrado en un suave "tra, trá" que parece escucharse tras ese "no puedo parar de pensar en quien te saca a bailar perreando". O en la coleta que, asegura la letra, luce la chica (y que no lleva Bárbara Lennie en el vídeo, sublime con un recogido impoluto). Incluso, hay quien bromea asegurando que en el vídeo sale un plato con chorizo porque "a Rosalía también le gusta" ese embutido.

¿Será que, como dice C. Tangana, vemos a Rosalía hasta en las manchas del gotelé?

Mientras tanto, el videoclip 'Comerte entera' ya encabeza las tendencias de YouTube y el nombre de C. Tangana figura entre los 'trending topic' en España. Y sigue subiendo.