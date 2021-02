Las mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl: de Jennifer Lopez y Shakira a Michael Jackson

El espectáculo del descanso es uno de los 'momentazos' de la final de la NFL. Además de las divas latinas o el rey del pop, por su escenario han pasado artistas de la talla de Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry o U2. Estos son algunos de los 'shows' que han quedado para la posteridad.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Más allá del evento deportivo, la actuación del medio tiempo de la Super Bowl es uno de los espectáculos más esperados y con mayores índices de audiencia del año. El nivel de exigencia y las expectativas son máximas (quizás por eso The Weeknd no terminó de convencer este 2021 con su actuación, correcta pero no icónica), debido en gran parte al plantel de artistas que lo han protagonizado a lo largo de su historia. Destacamos, a continuación, algunos de los 'halftime shows' más destacados.

Jennifer Lopez y Shakira - 2020

Shakira y J.Lo protagonizaron el último gran espectáculo de la Super Bowl antes de que una pandemia transformara el mundo y su actuación, todo un homenaje a la cultura latina y al empoderamiento femenino en plena era de Trump, fue un chute de energía en el que hubo espacio para la Alta Costura, el 'twerking' y las apariciones estelares de Bad Bunny, J Balvin o Emme, la hija de Jennifer Lopez, al ritmo de éxitos como 'Chantaje', 'Hips Don't Lie' o 'La Tortura'.

Michael Jackson - 1993

La actuación del Rey del Pop supuso un punto de inflexión en el 'show' de la final de la National Football League. Su concierto de apenas 13 minutos (de los cuales, 70 segundos se mantuvo inmóvil sobre el escenario) disparó los índices de audiencia durante el descanso, algo insólito hasta la fecha, y estableció la línea a seguir en el futuro para rentabilizar el medio tiempo del evento deportivo más visto del año. Michael Jackson interpretó su famoso 'Billie Jean', se marcó algún 'moonwalk' entre fuegos artificiales y estuvo acompañado por 3.500 voces infantiles que entonaron el 'We are the world'. Pura magia.

Lady Gaga - 2017

Fue uno de los espectáculos más aplaudidos y virales de la historia reciente. Que la cantante entrara volando desde lo alto del estadio enfundada en un traje 'glitter' de Atelier Versace ya anunciaba lo que estaba por venir: un subidón de energía que empezó por un 'God Bless America' con reivindicación a las políticas migratorias de Estados Unidos incluida, y en el que no faltaron sus grandes éxitos ('Poker Face', 'Telephone', 'Born This Way' y 'Bad Romance' completaron la 'set list'). Con un presupuesto de 10 millones de dólares, su actuación ha sido la más cara de la historia.

Prince - 2007

Los amantes del rock recordarán siempre el intermedio en el que el cantante de Minnesota hizo vibrar el estadio con canciones propias (Let's go crazy' o 'Purple rain', que interpretó bajo un auténtico diluvio) y prestadas (del 'We will rock you' de Queen al 'Proud Mary' de Tina Turner). ¡Increíble!

Beyonce - 2013 y 2016

No podemos decantarnos por una de las dos veces que la te Texas se ha subido al escenario de la Super Bowl. En 2013 lo hizo en compañía de Michelle Williams y Kelly Rowland, reuniendo así a las Destiny's Child por fin; y en 2016 junto a Chris Martin y Bruno Mars, haciendo además un guiño a Michael Jackson con su estilismo de Dsquared2 y lanzando un mensaje político a favor del movimiento 'Black Lives Matter' mientras ella y su coro de 30 bailarinas alzaban el puño en señal de protesta.

Janet Jackson y Justin Timberlake - 2004

Su dúo dio lugar al famoso 'pezongate', uno de los momentos más importantes de la historia de la televisión (y el cual nunca se supo si fue adrede o "un problema de vestuario", como se justificó). En el punto álgido de la actuación, el artista descubrió el pecho de la cantante ante una audiencia estratosférica que tachó lo ocurrido de "escándalo" y "mal gusto". El segundo en el que el pezón quedó a la vista supuso para la cadena que emitió el partido (la CBS) una multa de más de medio millón de dólares por "indecencia pública" y Janet Jackson, que tuvo que pedir disculpas públicamente, nunca ha vuelto a ser invitada al evento (algo que no ha pasado con su compañero, que repitió hazaña en 2018). Además, desde ese año la retransmisión por televisión de la Super Bowl lleva unos 3 segundos de retraso a modo de "censura" preventiva.

Katy Perry - 2015

Su entrada a lomos de un león dorado al ritmo de 'Roar' y sus cuatro looks firmados por Jeremy Scott, director creativo de Moschino, han quedado grabados en la memoria popular por su espectacularidad. La rapera Missy Elliot y Lenny Kravitz arroparon a Katy Perry en esta impresionante actuación en la que también sonaron 'I kissed a girl', 'Teenage dream' o su incombustible 'Firework'.

Madonna - 2012

La Reina del Pop firmó una actuación impecable que abrió como si de una emperatriz se tratara, montada en una cuádriga arrastrada por 'esclavos' y con un look medio camino entre la estética de los gladiadores romanos y las faraonas egipcias, creado bajo las pautas de Riccardo Tisci, responsable de la casa Givenchy. Mención aparte merece el tocado dorado creado por Phillip Treacy para la ocasión. LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A y CeeLo Green se subieron al escenario junto a ella para entonar temazos de su repertorio como 'Like a prayer' (con un coro de góspel), 'Music' o 'Vogue'.

U2 - 2002

El espectáculo de ese año estuvo dedicado a las víctimas del atentado del 11-S, que había sacudido al mundo apenas medio año antes. Bono hizo un emocionante canto a la esperanza con 'Beautiful day' o 'Where the streets have no name' mientras se desplegaba una enorme pancarta donde se proyectaron los nombres de los fallecidos.