Stephenie Meyer, autora de la saga 'Crepúsculo', causó furor entre muchos de los fanáticos de la novela tras publicar una misteriosa cuenta regresiva en su sitio web, alimentando las especulaciones de que la publicación de 'Midnight Sun', la esperada nueva novela de la exitosa serie, puede tener un lanzamiento inminente. Las cinco novelas de 'Crepúsculo', publicadas entre 2005 y 2008, cuentan la historia de una adolescente que se enamora de un vampiro. Los libros han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo y fueron adaptados a una exitosa franquicia cinematográfica con Kristen Stewart y Robert Pattinson como los personajes principales de Bella y Edward.

- Fans de Crepúsculo: ¡Edward Cullen y Bella volverán a nuestras vidas en agosto!

- Si ya te has leído los libros que Planeta o Anagrama regalan, aquí tienes más de 10.000 títulos gratis

"Es un momento de locos y no estaba segura de si sacar este libro ahora, pero algunos de vosotros habéis estado esperando mucho tiempo y no me parecía justo haceros esperar más", ha dicho la escritora en el programa Good Morning America, de la cadena de televisión estadounidense ABC.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG