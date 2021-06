En 2020, con solo 14 años, la madrileña Stephanie Gil protagonizó la película internacional 'Fátima'. Antes, la habíamos visto en 'Terminator: Dark Fate'. Ella misma te lo cuenta.

Clara Hernández

Stephanie Gil tiene 15 años y un rostro dulce que se demuda cada vez que la cámara la apunta y debe expresar el miedo o la sorpresa que siente su personaje, Lucía, en la película 'Fátima', ese filme de Marco Pontcorvo que en 2020 recreó la popular historia de tres niños -tres pastores portugueses- que aseguran que vieron físicamente a la virgen de Fátima, y que actualmente está en cartelera en Estados Unidos y Reino Unido (llegará a España este otoño).

No es el único proyecto internacional donde esta jovencísima actriz, que comenzó en el teatro antes que en las series y en el cine, ha intervenido: también el año pasado, pudimos verla en 'Terminator. Destino Oscuro', dirigida por Tim Miller y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y, antes, en la serie de la BBC 'The Salisbury Poisonings'. En España, ha participado en torno a media docena de series y películas como 'El Ministerio del tiempo', 'Porvenir' o 'El mejor verano de mi vida'.

"Actuar me hace feliz, estoy muy agradecida (...). Antes de grabar mis primeras películas, 'El mejor verano de mi vida' y 'Sordo', hice teatro. Era como un juego para mí, solo diversión, pero luego me di cuenta de que me gustaba; empecé a hacer series y luego cine, y me alucinó todo", explica a Woman esta madrileña que ha vivido varios años en Londres, que se inició en la compañía Kingston Junior Drama Company y que recalca que no quería trabajar en interpretación "por la fama", sino por lo que le gusta "meterse en los personajes" [mira la entrevista completa en vídeo a continuación].

"De mayor me gustaría actuar y visitar sitios, escribir y dirigir", aventura con un discurso en el que se mezcla su cara adolescente, de ojos claros y sonrisa fácil, y un discurso sorprendentemente lúcido (y amable).

"En el cole estás rodeado de gente de tu edad y en el rodaje hay muchos adultos, y como empecé a actuar con muy poca edad, yo creo que maduré antes", admite antes de asegurar que, pese a su experiencia, le "sorprende mucho" todo lo que observa durante las grabaciones y que en ningún modo piensa que el metraje pierde la magia al ver 'los trucos' que esconde. Uno de sus favoritos en 'Fatima' se puede ver en una escena con lluvia que rodaron durante dos semanas. Fue "increíble grabar con una máquina encima de ti que suelta agua. Luego verlo en la pantalla me dejó alucinada".

De sus padres, que la han ayudado mucho en este proceso, ha aprendido "el valor del esfuerzo" y a valorar las experiencias que vive.

En cuanto a su papel de Lucía en 'Fátima', el más importante que ha realizado hasta la fecha, destaca lo valiente e inteligente que es esa niña que sufrió el rechazo de su pueblo y su familia tras asegurar que había visto a la virgen. "Ella es valiente, inteligente. Después de todo por lo que ha pasado, ves lo fuerte que es y que no le importa lo que piensa la gente, sigue para adelante. Eso lo admiro de ella".

¿Más datos sobre Stephanie? Le encanta la gimnasia y el ciclismo y pronto, además de en 'Fatima', podrás verla en la serie 'Ana Tramel' de TVE, junto a Maribel Verdú y Natalia Verbeke. ¡Ya estamos deseando!