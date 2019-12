Que sí, que el final de la saga galáctica más rentable de todos los tiempos está a la vuelta de la esquina, pero por si te da pereza ir hasta el cine, aquí tienes otras opciones de ciencia ficción que te permiten quedarte en casa y disfrutar.

Isabel Serrano | Woman.es

Breve historia del planeta verde

Este largometraje argentino te va a sorprender quieras o no. Imagina que tu abuela tiene un extraterrestre en el congelador y que antes de morir te encomienda la misión de devolverle al lugar donde lo encontró. Así que tú, tus dos amigos de la infancia y una nevera portátil os vais a recorrer bosques que no has pisado en tu vida para cumplir el último deseo de la anciana que te crió… y que ya de paso también crió al extraterrestre.

La encuentras en Filmin.

Alita, ángel de combate

Puede que la película de Robert Rodríguez no sea la adaptación que los fans del manga de Yokito Kishiro (y los de James Cameron, que le cedió el proyecto al mexicano) deseaban, pero no hay duda de que te ofrece un espectáculo entretenido. La interpretación de Rosa Salazar es impresionante, las peleas también y la ambientación una maravilla. La historia arranca en el siglo XXIII, cuando lo que queda de la civilización se refugia tras la guerra en la muy decadente 'Ciudad de hierro' y sobre ella flota, inalcanzable, la 'ciudad de Zalem'. Ni que decir tiene que los pobres sobreviven como pueden abajo y la élite está instalada arriba. Pero un cyborg encontrado en un vertedero está a punto de cambiar las cosas. Si te van las historias de empoderamiento cyborg-feminista, no te la pierdas.

Puedes verla en Movistar.

Primer

En toda selección de títulos de ciencia ficción no puede faltar una película de viajes en el tiempo. Si disfrutaste haciendo diagramas para entender Dark en Netflix, tienes que intentar seguirle el ritmo a esta película. Un grupo de científicos inventa por accidente una auténtica máquina del tiempo y claro, la usan y, muy poquito a poco, tomando pequeñas decisiones…. la van liando parda.

No te la pierdas en Filmin.

Chronicle

Y vamos con otro clásico del género de ciencia ficción: muchachos que logran superpoderes de forma inesperada. En esta ocasión los tres futuros X-men son de Seattle y a raíz de exponerse a una sustancia desconocida desarrollan telequinesis y deciden entrenarse a fondo para poder usarlos. Sus avances los documentan en vídeo y lo que nosotros vemos son esas filmaciones. ¿Les saldrán bien las prácticas? Pues no te vamos a destripar el final, pero merece la pena saberlo.

Está disponible en HBO.

Star Trek Discovery

Si lo que te van son las sagas en Netflix te espera este Star Trek apto para gente que no tiene ni idea de quién es el capitán Kirk. Star Trek Discovery tiene tres temporadas y es 100% disfrutable. Su protagonista es, por una vez, una mujer, y no capitanea ninguna nave rompiendo con otra tradición trekkie. Las andanzas de Michael Burnham (interpretada por Sonequa Martin-Green), su caída en desgracia y su relación con sus padres adoptivos son un soplo de aire fresco en la galaxia. Y además hay personajes gays (ya era hora), klingons de los de toda la vida y novedosos y un pedazo de Spock al que se le perdona hasta el flequillo (sí, el hot Spock existe y está en Star Trek Discovery).

The Expanse

Por dónde empezamos. Si solo pudieras ver una serie de ciencia ficción en tu vida esa tendría que ser The Expanse. Hay política, marcianos, lucha de clases, una guerra en ciernes, trama detectivesca, corrupción, naves espaciales, combates, mormones, idiomas inventados, un misterioso potingue azul… Y a todo ese tienen que sobrevivir la panda de perdedores más gafes de la Tierra a Marte pasando por Ceres y Eros porque por donde pasan, se desencadena poco menos que el apocalipsis. Hay tantos adeptos a The Expanse, que sus fans lograron que la serie no se cancelara a golpe de Twitter y change.org.

La mejor serie de ciencia ficción de los últimos tiempos te espera en Amazon Prime y, estás de enhorabuena, porque a partir del 13 de diciembre se estrena una nueva temporada.