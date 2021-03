La actriz americana, conocida por 'Los descendientes', estrena en cines la trepidante 'Inmune', la primera película sobre el virus rodada en Los Ángeles durante la pandemia.

Ester Aguado

Habla un español casi perfecto porque sus padres, Jose y Laura, naturales de Barranquilla (Colombia), se lo enseñaron a ella y a su hermana Paulina desde niñas. Cariñosa y cercana, Sofia acaba de dejar atrás su pasado Disney ('Austin & Ally', 'Canguros en apuros', 'La nueva Cenicienta', 'Violetta' y la saga de 'Los Descendientes') y se ha convertido, a sus 27 años, en una actriz dramática que da la talla. Junto a la estrella de la sarie 'Riverdale', JK Apa (¡y Demi Moore!), protagonizan una de las historias más vibrantes de este año. Por que es una gran historia de amor y porque habla del virus que ha llegado a nuestras vidas: 'Inmune’ nos sitúa en el año 2024, el virus ha mutado en COVID-23 y con un 50% de mortalidad, el mundo se ve obligado a permanecer encerrado. Nico es un mensajero inmune al virus que debe permanecer separado de su novia, Sara. Intentará reunirse con ella a toda costa mientras trata de descubrir cómo salvar a la humanidad.

Además de ser un thriller trepidante con un guión muy interesante, ¿qué te atrajo de este proyecto?

Ser Sara ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida... Haber formado parte de una película histórica dirigida por Adam Mason, Michael Bay ('Transformers', 'La Purga', 'Armaggedon') y Adam Goodman. Cuatro días después de estar en cuarentena el 17 de marzo de 2020, Adam Mason comenzó a escribir este guión ('Songbird' en inglés)... Quería hacer lo imposible mientras vivíamos lo que parecía imposible. Quería filmar una película sobre una pandemia global DURANTE una pandemia global. Pero, aunque nuestro guión es emocionante, y en ocasiones aterrador... nuestra historia es, sobre todo, una historia de ESPERANZA. Por eso me enamoré de 'Inmune'. Contamos una historia de Romeo y Julieta ambientada durante la mayor historia de supervivencia de nuestra generación. En medio de la oscuridad, esta película canta una canción de ESPERANZA, una canción de AMOR. En medio de una noche aparentemente interminable, hay una hermosa LUZ... El amor imposible de dos corazones valientes: Sara y Nico.

'Immune' es la primera película filmada en Los Ángeles durante la pandemia: ¿fuiste valiente, arriesgaste, no te enteraste?

Ha hecho historia como la primera película filmada durante la pandemia mundial. Antes de asumir el papel, estaba en constante comunicación con mi director y nuestro equipo de producción. Estaba asombrada por los extensos protocolos de seguridad y la empresa masiva que requería producir esta película. La producción de 'Inmune' esencialmente desarrolló una nueva forma de hacer películas, con protocolos de seguridad y tecnología que nunca se había visto, incluidas cámaras que se desarrollaron específicamente para este proyecto y que nunca se habían utilizado. En palabras de nuestro director, Adam Mason, 'Inmune' es el nacimiento de un “nuevo amanecer para Hollywood”... En 18 días, nuestra producción hizo lo imposible. Y al hacerlo, nos hizo, como actores y equipo, sentirnos absoluta y completamente seguros, y libres para hacer arte en medio de una pandemia global. Además, debido a las limitaciones de las precauciones de seguridad, nuestra producción era pequeña, nuestro tiempo escaso y había mucho en juego ... Lo que significaba que todo lo relacionado con la realización de esta película no se parecía a nada que ninguno de nosotros hubiera hecho antes. Pero eso también significaba que todo era absoluta y completamente real... Lo que estábamos experimentando como humanos y actores, nuestros personajes también lo estaban experimentando. Adam y Jacques (nuestro brillante director de fotografía) abrazaron las circunstancias y querían filmar esta película como una obra de teatro. Sin peluquería y sin maquillaje. La menor cantidad de "cortes" y restablecimientos posibles. La menor cantidad posible de configuraciones de iluminación. Prácticamente sin tiempo de ensayo. Una cámara y dos actores. No se parecía a nada que haya experimentado. Y aumentó cada emoción.

Tanto KJ como tú venís de estar un tanto encasillados en productos más 'teen', como 'Riverdale' o 'Los Descendientes', ¿querías mostrar todo de lo que eras capaz y tu madurez como actriz?

Es difícil expresar con palabras lo profundamente que me enamoré de Sara y lo íntimamente conectada que me sentí con su corazón. Y al mismo tiempo, cuán profundamente quería hacerle justicia... Con infinita gratitud por la confianza de Adam y Michael Bay en mí, cerré los ojos y salté con el corazón en la mano, en su piel. Cada uno de sus miedos, cada pensamiento, cada respiración, quería que se convirtieran en míos. El día antes de que empezáramos a filmar, Adam me dijo: "Sara es nuestro pájaro cantor (juego de palabras con el título en ingles, Songbird)". Ella es la guerrera de la esperanza. Ella es bondad. Ella es fuerza. Ella es valentía. Sara es la esperanza intrépida personificada. Contar su historia fue uno de los desafíos y honores más hermosos que he tenido como actriz. Llevaré a Sara en mi corazón para siempre. Con infinita y profunda admiración por ella, nuestro pájaro cantor.

Cuando leíste en el guión la existencia de Covid-23, cuatro mutaciones más del virus actual, ¿pensaste que es posible en el futuro, eres pesimista?

Hoy, estoy llena de esperanza. Y finalmente estamos viendo la luz... Cuando recibí el guión por primera vez el verano pasado, el mundo estaba en un lugar muy diferente. Estábamos en medio de una completa incertidumbre y la información relacionada con el virus estaba cambiando a un ritmo muy rápido; por lo tanto, la idea de una cepa mutada del virus (como estaba escrito en nuestro guión) no parecía muy lejos de la realidad ... (Mientras Adam escribía sobre un "futuro" ficticio en nuestro guión, esos temores "ficticios" exactos se estaban convirtiendo en realidad justo fuera de su casa. Escribió sobre vivir en un mundo con toque de queda ordenado por el gobierno, sin saber que una semana después estaría viviendo en un mundo con un toque de queda ordenado por el gobierno, donde helicópteros y vehículos militares patrullaban las calles). Pero hoy, un año después, se acerca el fin y se acerca la luz...

¿Has vivido alguna vez una historia de amor como la de Nico y Sara?

Amar tan profundamente a alguien, a pesar de no haber respirado nunca el mismo aire, a pesar de no haberlo mirado nunca a los ojos, a pesar de no haber sentido nunca su toque en tu piel, a pesar de no haber escuchado nunca el sonido de su voz susurrado en tu oído... es casi imposible. Y, sin embargo, para Sara y Nico, es posible. Es real. Es su amor. KJ y yo nos enamoramos de su amor... una de las mejores historias de amor que jamás hayamos conocido.

Como consumidora de películas y series, ¿qué te gusta: la ciencia ficción, las comedias románticas, el género policial?

Como absoluta amante del cine, los géneros que capturan mi corazón tienden a ser los dramas, aunque también amo el romance, y cuando el corazón necesita reír un poco, una comedia romántica es perfecta.

¿Cuáles son los próximos proyectos que te emocionan más?

Me siento increíblemente agradecida de poder trabajar, crear arte y hacer lo que amo todos los días, en medio de tiempos tan difíciles. Y estoy agradecida de ser parte de una industria que ha conectado corazones en todo el mundo, mientras que nosotros hemos estado más divididos físicamente. El mundo ha recurrido al cine, la televisión y la música para conectarnos y transportarnos. Este verano estaré protagonizando, escribiendo la música y produciendo una película llamada “Purple Hearts”. Una historia que hemos estado desarrollando durante algún tiempo, actualmente estamos en medio de la preproducción y estamos muy emocionados de poder compartirla con el mundo pronto. Durante los últimos meses también he estado en el estudio de grabación, escribiendo música. No podría estar más feliz de compartir mis historias pronto. Continúa trabajando como imagen de Revlon y, sobre todo, mi función más importante es mi como de embajadora de UNICEF. Seguimos luchando por las causas más cercanas a mi corazón, como la educación de las jóvenes y mujeres en todo el mundo. También espero poder apoyar los esfuerzos de vacunación históricos, mundiales y en curso de UNICEF.