Silvia Alonso protagoniza el primer estreno español en salas

La salmantina da vida a Mar en 'La lista de los deseos' (3 julio), una comedia dramática que trata el tema del cáncer de mama con sinceridad, respeto y honestidad. María León y Victoria Abril la acompañan.

Ester Aguado|Woman.es

Esta es una historia que habla de enfermedad, pero también de optimismo, de amistad, de reencontrarse a sí misma... porque lo que importa es el camino. Cuando Álvaro Díaz Lorenzo le pasó el guion de esta película, Silvia se emocionó tanto, que no dudó en repetir experiencia con el director de “Señor, dame paciencia”. «He hecho mucha comedia, pero pocas veces me ha tocado un personaje tan payaso. No vi el momento de empezar a disfrutar. Además, él confía mucho en mí, me da espacio para probar, para experimentar y para equivocarme, y eso se agradece», explica la actriz, encantada con los compañeros que de esta road movie.

Has rodado junto a dos grandes actrices como Victoria Abril y María León y has mantenido el pulso. ¿Cómo se prepara una para este doble salto mortal?

Pues con mucha ilusión y con muchos ensayos. Aunque nunca son suficientes. María y yo teníamos que crear una amistad de las de toda la vida... y fue sorprendentemente fácil. Coincidíamos en lo que queríamos contar y las dos trabajamos desde la honestidad, así que fue bonito.

La película toca un tema delicado como es el cáncer de mama y las distintas opciones de enfrentarse a él: ¿Tú lo harías como tu personaje?

Casi a todos nos ha tocado algún caso cercano. Mar es la colega que intenta estar ahí, como un pilar, sin desmoronarse, animando a su amiga y dándole espacio para sufrir cuando lo necesita. Intentando no evidenciar que también está cagada de miedo. Creo que el cáncer enferma a una persona, pero también afecta psicológicamente a los que la acompañan... Supongo que reaccionas dependiendo de cómo te toque y a quién de tu alrededor. Pero el remedio más eficaz contra él es hacerse revisiones periódicas. Es una historia llena de optimismo y de respeto.

¿Cuál es tu lista de los deseos? Dime tres cosas que siempre has querido hacer y no te has atrevido...

Aún no me he atrevido a montar un negocio al margen de mi profesión, cogerme un año sabático para viajar, y hacer puenting y mantener las cervicales en su sitio.

¿La pandemia nos enseñará algo como sociedad o crees que no vamos a cambiar nada?

Pienso cosas muy contradictorias. Supongo que por la incertidumbre: ¿Cómo será la vida a partir de esto? ¿Podremos volver a trabajar como antes? ¿Habrá otro pico? Hay veces que paso por cinco estados de ánimo distintos al día. Supongo que una parte de mí desea que, como sociedad, aprendamos de esto, disfrutemos de las cosas importantes de la vida, seamos más solidarios, nos miremos menos el ombligo, nos cuidemos en cuerpo y alma, aprendamos a estar con nosotros mismos, que nos demos cuenta de que necesitamos un sistema sanitario fuerte, aprendamos de esta situación para lo que se avecina con el cambio climático... y luego hay otras veces que veo reacciones de gente que me hacen perder toda la fe en el ser humano, que me llevan a pensar que solo quieren salir y retomar su vida tal y como era y olvidarlo cuanto antes. Estoy intentando ir día a día, teniendo en cuenta lo que me hace sentir bien, y aceptando mis cambios de humor y mi incertidumbre.

Eres una actriz de lo más versátil, lo mismo dominas la comedia que el drama (“Instinto”)... ¿Dónde te sientes más cómoda?

Pues, cambiando de registro siempre que puedo. Me encanta la comedia y me encanta el drama, no sería capaz de elegir. una u otra.

¿Ha habido un punto de inflexión en tu carrera?

Mi papel en “Tierra de Lobos” fue el primero y el que me abrió las puertas en esta profesión. Y también destacaría “La que se avecina”, porque hasta entonces nadie me quería dar una oportunidad para probar en comedia.

¿Qué proyectos se han parado por el confinamiento?

Una semana antes del estado de alarma terminé el rodaje de mi última película, “Solo una vez”, junto a Álex García y Ariadna Gil. Había pruebas en curso... pero todo está parado.

¿Te ha venido bien este parón a nivel personal?

Estoy intentando ver mucho cine, hacer mucho deporte, aprender a cocinar –siempre he sido negada, pero ya se me da mejor–, retomar mis clases de inglés, aprender a meditar, a hacer yoga... He descubierto el libro “Una educación”, de Tara Westover, que me ha dejado loca. Y el clásico “To be or not to be” (1942), con Carole Lombard.