¿Todavía no has ordenado tu armario? Hazlo de una sola vez, clasifica la ropa, aspíralo a fondo, utiliza cajas y apuesta por las perchas para tener un armario aprobado por Marie Kondo.

Woman.es

Tener un armario ordenado no sólo depende de su tamaño, distribución o de elementos como cajones o baldas. También interviene mucho tu personalidad, tu trabajo, tu horario y el tiempo que le dedicas a doblar y recoger tu ropa. La actitud es clave para conseguir que tu guardarropa esté perfecto. Ser constante a la hora de tenerlo organizado es clave, y seguramente te das cuenta de lo importante que es cuando estas buscando una blusa “debería estar ahí, pero no está”. Los armarios no solo guardan nuestra ropa, también nos ayudan a ocultar tras sus puertas nuestro desorden. Y sabemos que si hay algo que nos causa pereza es dedicarle un día especial para limpiarlos y ordenarlos, pero ahora que tenemos más tiempo en casa, parece que no tenemos excusa, y podría ser un buen momento para organizar ese armario que parece que se te viene arriba. Además, nunca sobra limpiarlo bien y a profundidad.

- Consultorio '¿Cómo organizar tu armario?': Nuestra directora de moda, Marta Lasierra, contesta tus dudas sobre qué donar o qué no puede faltar

- De los trajes masculinos al cajón de la ropa interior; estas son las prendas que cogerás del armario de tu chico

Si lo que buscas es conseguir un armario que pase la prueba de la mujer más organizada del mundo, Marie Kondo, sigue estos simples consejos y verás como no solo pondrás orden a tu ropa, sino también a tu vida.

- Hazlo de una única vez. Si vas a ordenar el armario, no lo hagas por partes. Primero, porque será complicado meter y sacar la ropa varias veces sin que se manche o se arrugue. Y segundo, porque si lo haces en varios momentos probablemente no prestes la atención necesaria, lo vayas prorrogando tanto que al final se quede a medio hacer.

- Clasifica la ropa. Saca toda la ropa del armario y clasifícala por tipo de prenda: calcetines, ropa interior, camisetas de manga corta, de manga larga, pantalones, ... Esto será muy útil a la hora de colocarla en el armario de una forma estructurada y, al mismo tiempo, te permitirá hacer una selección de aquellas prendas que hace tiempo no utilizas y que pueden quedarse fuera del armario para siempre. Para algunas personas, esto es complicado porque encuentran siempre una razón para guardar determinadas prendas, pero intenta ser lo más objetivo posible en base a preguntas como ¿cuántas veces me he puesto esta prenda en el último año? O, ¿me combina con la ropa nueva que tengo? Encontraremos cosas que creíamos perdidas o que no recordábamos que teníamos.

- Aspira el armario a fondo. Has sacado la ropa del armario e incluso te estás deshaciendo de algunas prendas, elimina también todo el polvo y la suciedad del armario. Para ello puedes utilizar tanto un aspirador tradicional como uno de mano -como por ejemplo Kobold VK200 o VC100- con los que podrás llegar a todos los rincones.

- Utiliza cajas o separadores. Una buena forma de tener siempre organizada la ropa y los complementos dentro del armario es con cajas o separadores. Una para los calcetines, otra para la ropa interior, otra para la ropa de deporte como mallas y camisetas, otra para los complementos de invierno como guantes, gorros y bufandas, otra para bolsos y accesorios, … Existen multitud de opciones que se ajustan prácticamente a todos los armarios permitiendo que encontremos todo a la primera y que, al mismo tiempo, podamos mantener todo bien ordenado. Igualmente, si mantenemos la ropa doblada y colocada estratégicamente de manera que todas las prendas sean visibles, evitaremos que queden al fondo del cajón o de la balda y nos olvidemos de ellas.

- Apuesta por las perchas. El uso de las perchas no sólo permite que la ropa no se doble y tenga arrugas, sino que evitará que tiendas a apilar las camisas, camisetas y los pantalones. En el mercado existen perchas múltiples que te permiten colgar varias prendas en una misma y, de esta forma, ahorras espacio. Agrúpalas por tipo de prenda y por colores, te ayudará a la hora de encontrar tu ropa y decidir qué ponerte y cómo combinarlo.

- Guarda los zapatos en zapateras. Saca los zapatos del armario. Así evitarás los malos olores y suciedad extra, ya que los zapatos arrastran toda la suciedad de la calle y no es conveniente guardarlos en el armario con la ropa limpia. Será mejor que los guardes en zapateras.

- Coloca un ambientador. Por último, coloca un poco de ambientador con tu aroma favorito o un deshumidificador -en caso de que lo necesites-, para mantener siempre tu ropa en buen estado y con un aroma agradable.