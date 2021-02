Qué es un 'webtoon' y qué tiene que ver con Netflix

Llegan de Corea del Sur y tienen mucho que ver con tu teléfono móvil: los webtoon son una forma de consumir historietas en el smartphone que ha dado el salto a la televisión y Netflix no ha querido perder la oportunidad de aprovechar este filón.

Si eres fan de las historias de zombies, Netflix es tu plataforma: tiene a 'Walking Dead', tiene 'Kingdom' y tiene la reciente 'Sweet home'. Lo que quizá no sepas es que las dos últimas poseen algo en común (y no es que ambas sean surcoreanas). El último estreno inquietante de Netflix, 'Sweet home', y las andanzas del príncipe heredero Lee Chag en su reino zombificado nacieron para vivir como una historieta en tu smartphone: ambas series están inspiradas en 'webtoons' de éxito… y no son las únicas que van a dar el salto a Netflix.

Si viajamos en el tiempo y en el espacio podemos asistir al nacimiento del 'webtoon', una forma de consumir historietas que nació, creció y ascendió a los cielos hasta convertirse en un negocio que factura mil millones de dólares al año. Los 'webtoons' son, en realidad, la respuesta que todos los amantes del cómic estaban pidiendo en sus plegarias: historietas adaptadas a los dispositivos electrónicos.

Cuando el cómic de papel de toda la vida intentó dar el salto digital a internet en Corea del Sur no se limitaron a escanear sin más lo que ya estaba impreso: desarrollaron una manera de hacer historietas propia en las que las viñetas estaban dispuestas en una única fila vertical apta para hacer scroll fácilmente en el teléfono móvil.

Algo tan sencillo como esto provocó una revolución creativa en el mundo el cómic en Asia (no olvidemos que Japón sigue siendo el país del mundo que más cómic consume y que es vecino de Corea). Los 'webtoon' no solo son más fáciles de leer, es que además pueden incluir pequeños efectos de sonido y movimiento, colores y permiten que cualquier dibujante con talento y un ordenador publique solo con darle a un click. Por eso en cuanto nació el formato los creadores empezaron a publicar en sus blogs como locos.

Los buscadores de internet coreanos (sí, hay vida más allá de Google) no tardaron en darse cuenta de que aquello era un filón y crearon plataformas en las que agrupaban el trabajo de los 'webtooners' allá por 2013. Hoy, en 2021, Naver webtoon tiene 67 millones de usuarios en todo el mundo y traduce las obras de más éxito a varios idiomas distintos. Hasta BTS tiene su propio 'webtoon' (que más vale que leas si quieres enterarte de algo de lo que pasa en sus vídeos musicales de la primera etapa).

Y aquí es donde entra Netflix, con una plataforma de streaming de series que hay que alimentar con buenas historias. ¿Y existe una forma mejor para hacerlo que comprar historias que ya saben que tienen un público fiel? Parece ser que no, a juzgar por la cantidad de series extraídas de 'webtoons' que exhibe la plataforma. 'Itaewon class', 'Vida incompleta' o 'Love Alarm' son algunos de los títulos que Netflix ha extraído de este formato de historieta digital. Pero va a haber más: este año lanzará la película 'Space sweepers', la serie romántica 'True Beauty', la de zombis de instituto 'All of us are dead'… todo parece indicar que tenemos 'webtoons' en Netflix para rato.