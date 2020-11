Las dos series que más vemos en 'streaming' son españolas y han pasado por la televisión

Netflix y Amazon Prime son las plataformas con más usuarios, aunque HBO ha subido por el impulso de 'Patria'.

Ni grandes producciones internacionales ni las últimas novedades que arrasan en el planeta. Las dos series más vistas en las plataformas de 'streaming' son, según la sexta oleada del Barómetro OTT de la consultora especializada en la industria del entretenimiento GECA, dos ficciones 'made in Spain' que saltaron de la parrilla a las empresas de contenido audiovisual a la carta y que llevan mucho (pero mucho) tiempo entre nosotros.

Nos referimos a, en primer lugar, 'La Casa de Papel', que lleva arrasando dentro y fuera de nuestras fronteras desde que fue acogida por Netflix a finales de 2017 (antes, a principios de ese año, se había estrenado en Antena 3 con un resultado desigual), y que promete seguir haciéndolo en su quinta y última temporada, todavía en rodaje y para la que ha anunciado el fichaje de Miguel Ángel Silvestre. ¡Emoción!

¿Dudas sobre cuál puede ser la segunda del ránking? Un clásico de la parrilla de siempre que no deja de sumar temporadas y que ha experimentado varias transformaciones desde su nacimiento. Hablamos de 'La que se avecina' (LQSA), la comedia que desciende de la popular 'Aquí no hay quien viva' de Antena 3 y que nació en 2007 en Telecinco. Y que hoy es la estrella de Amazon Prime Video, según los datos del barómetro, que indica que ha sido vista por un 27,8% de la audiencia ('La Casa de Papel' es la favorita de la audiencia de las plataformas, con un 28,2%).

El resto de las series que figuran en el Top 10 de series más vistas en plataformas incluyen tanto productos internacionales como nacionales, aunque por lo general tienen en común su larga andadura. Este es ránking completo de las series que más vemos en España:

1. 'La Casa de Papel': 28,2%

2. 'La que se avecina': 27,8%

3. 'The Big Bang Theory': 24,6%

4. 'Vikingos': 23,8%

5. 'The Walking Dead': 21,8%

6. 'The Good Doctor': 21,1%

7. 'Vis a Vis': 20,9%

8. 'El cuento de la criada': 20,3%

9. 'Anatomía de Grey': 19,3%

10. 'Modern Family': 16,6%

El informe arroja otros datos curiosos. Por ejemplo, mide el éxito de las plataformas de streaming en nuestro país según su número de suscriptores. Así, Netflix va en cabeza con el mayor número de suscriptores (67,3%), seguida de Amazon Prime Video (67,3%) y HBO, que pese a distar varios puntos de sus competidores principales (registra un 27,3%), ha experimentado un notable crecimiento a raíz del estreno de la serie 'Patria'.

Geca también se refiere a las ficciones que, pese a no estar en el Top10, son tendencia y han aumentado de forma exprés su fans: 'The Boys' (14,7%) y 'La valla' (13,1%). Y recoge otras hábitos de consumo: por ejemplo, que preferimos esperar a que la serie esté completa en una plataforma para verla en lugar de disfrutarla antes y seguirla capítulo a capítulo en emisión en abierto de forma semanal, cuando existe esa posibilidad.