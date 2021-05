10 series para celebrar el Día del Orgullo Friki por todo lo alto

Comedia, animación, ciencia ficción: mira las series que te apasionarán si eres una 'freak' o, simplemente, quieres sentir que lo eres por un día.

Cada 25 de mayo celebramos el Día del Orgullo Friki, una fecha que homenajea a 'nerds', 'geeks' y otras tribus diferentes (y, a veces, injustamente tratadas) que son divertidas, amables, fantasiosas e inquietas además de que son fuente de inspiración de series imprescindibles y apasionadas fans de fenómenos de la pantalla.

Seleccionamos las 10 series que reflejan mejor ese espíritu friki en formatos distintos: desde comedia, a animación o ciencia ficción. ¡Vívelo!

'COBRA KAI' (Netflix)

La secuela de 'Karate Kid' (1984) tiene todos los ingredientes para despertar una auténtica fiebre friki, es decir: nostalgia (la de los amantes de la película, ya sabes, los que repiten como un mantra "dar cera, pulir cera"), personajes rescatados de entonces (los míticos Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, interpretados por William Zabka y Ralph Macchio, por ejemplo), locura de merchandising, dojos de karate, una pandilla denominada 'Los frikis' (Owen Morgan y Nathaniel Oh) y un guion (gracioso) que muchos indican que es mejor que su predecesora (por ejemplo, fue una de las series de 2020 para la redacción de Woman).

'STRANGER THINGS' (Netflix)

Niños que parecen sacados de una película de Steven Spielberg de los 80 (esta década es oro para el universo freak), fenómenos sobrenaturales, misterio, protagonistas que no son ni los más guapos ni los más populares mientras ya hay tiendas de decoración que permiten que tu casa parezca la de Will con letras para invocar a espíritus (y venden bastante). Un auténtico éxito.

'PARAÍSO' (Movistar+)

Aún no se ha estrenado (lo hará el 4 de junio) pero esta serie de género fantástico y de aventura, que promete “un viaje a nuestros miedos”, tiene muchos ingredientes para formar parte de esta lista. Para empezar, son muchos las que ya la han rebautizado ‘La Stranger Things española’. Aunque el escenario no tiene mucho que ver, ya que la trama se desplaza a Levante y sigue el rastro de unas chicas que desaparecen tras estar en una discoteca sin dejar ni rastro, hasta algunas de sus fotos promocionales recuerdan a la ficción de Netflix. ¡Y estamos deseando verla!

'RICK Y MORTY' (HBO, TNT)

La serie de animaciones para adultos que ha obtenido un Emmy ha sido calificada con muchos adjetivos pero el más habitual es "demencial" (y descacharrante). Morty y su abuelo, Rick, un científico sociópata, alcohólico y egoísta, emprenderán aventuras interdimensionales y postapocalípticas donde todo puede ocurrir: desde salvar el planeta de amenazas a... muchas curiosidades. El 21 de junio llega su quinta temporada a HBO y TNT para sorprendernos.

THE BIG BANG THEORY (HBO)

Una serie sobre frikies para frikis cuya popularidad rebasó, sin embargo, el nicho objetivo convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la pantalla. Sus protagonistas eran científicos, apasionados de ''Star Trek' y 'Star Wards', raritos, pelín marginados… y terminaron encandilando a millones de espectadores.

'JUEGO DE TRONOS' (HBO)

Tal vez no sea una serie de espíritu friki por antonomasia pero sí logró, temporada tras temporada, convertirnos al resto en unos frikis obsesionados con los designios de John Nieve, Daenerys, el Desembarco del Rey, los caminantes blancos, muertes sobresaltadas, la Casa de Los Lannister, sus escudos y sus batallas de producción multimillonaria. Incluso batió récords de nominaciones a los Emmy, inspiró disfraces de carnaval sin tregua y que nuestro mayor deseo fuera ser madre de dragones. ¡Pero si no hablábamos de otra cosa! ¿Te acuerdas?

'THE IT CROWD' ('LOS INFORMÁTICOS') (Netflix)

Durante mucho tiempo, ser friki era considerado un sinónimo de 'geek' y 'nerd'. Tal y como hizo 'The Big Bang Theory', pero unos años antes, 'The IT Crowd' reflejaba, en clave comedia, el universo tekkie y a sus protagonistas poco adaptados. Lo hacía con cariño y con mucha risa. Ya ha llovido desde entonces (se emitió entre 2006 y 2010), pero si eres una auténtica friki seguro que de algo te suena.

'STAR TREK, LA SERIE' (Netflix)

Haznos caso: no puedes presumir de ser una friki (auténtica) si no has visto antes la serie de ciencia ficción 'Star Trek' o no eres capaz de saludar con la palma abierta y separando los dedos medio y anular en una gran V. La ficción sigue los viajes de la nave Enterprise en una misión que durará cinco años dedicada a la exploración de mundos desconocidos. Aunque al principio, cuando se estrenó en los años, no logró un gran éxito, luego se convirtió en una serie de culto y los Records Guinnes aseguran que es la ficción que cuenta con una mayor número de series derivadas.

'FUTURAMA' (Disney +)

La ficción de animación creada por Matt Groening, responsable de 'Los Simpson', cuenta con la misma brillantez que su ficción más conocida pero huyendo de la cotidianidad (o, al menos, en el envoltorio): un repartidor de pizza tropieza y cae por casualidad en una cápsula criogénica, despertando mil años después. Ejem, ¿hace falta justificar por qué está en esta lista?

DR. WHO (Amazon Prime Video)

Otra serie clásica (histórica y mítica) que la comunidad friki (en este caso, 'whovians') venera y que, sin embargo, exige paciencia para degustarla (con sus atropellos, caos, distintos doctores, algún toque de humor tontorrón…) . Nació en 1963 en la BBC. Su protagonista es el Doctor o Señor del Tiempo, un extraterrestre del planeta Gallifrey que viaja en el tiempo y en el espacio. Atenta a su sintonía, sus efectos… Actualmente se pueden ver sus últimas temporadas, grabadas entre 2010 y 2017, en Amazon Prime Video.

