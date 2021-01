'3 caminos' o 'Euphoria' (con la canción de Rosalía y Billie Eilish): las series 'imperdibles' que llegan este fin de semana (y más)

Las novedades de Netflix, HBO, Movistar+, Amazon Prime Video...

De nuevo, las series de estreno llegan para a animar nuestra semana y permitir que nos evadamos con thrillers, comedias y aventuras pese a terceras olas de pandemia por Covid-19, nevadas históricas, meteroros perdidos que se transforman en bolas de fuego (afortunadamente, sin consecuencias), árboles caídos, explosiones de gas y lluvias.

Te presentamos los estrenos más importantes que llegan en los próximos días, y no solo el fin de semana. Entre ellos figura el especial de 'Euphoria' que nos ha dado a conocer, al fin, la nueva canción de Rosalía y BIllie Eilish, 'Lo vas a olvidar'.

Anota los títulos que aterrizan ya mismo y que no te puedes perder de Netflix, HBO, Movistar+ o Amazon Prime.

'3 CAMINOS'

Cuándo y dónde: 22 de enero en Amazon Prime Video.

Por qué verla: Todos aseguran que ha sabido recoger esa magia que emana del Camino de Santiago y de la que seguro has oído hablar a alguien que lo haya andado en la realidad. Y que cuando veas las serie, no vas a pensar en otra cosa que en hacer dicho camino, sola o acompañada, según sus creadores y actores. La ficción muestra además la evolución de la amistad de cinco amigos de cinco nacionalidades distintas que se reencuentran en el mismo lugar a lo largo del tiempo, y cómo los años van cambiando sus sueños y tejiendo y destejiendo parejas y amistades. Está protagonizada por Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez (sí, la genial protagonista de 'La Casa de las flores'), Anna Schmirgk, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee, y es una de las series más esperadas de la temporada. La dirige el gallego Tito López Amado.

'DESTINO: LA SAGA WINX'

Cuándo y dónde: 22 de enero en Netflix.

Por qué verla: Ya te habíamos hablado de esta serie, cuyo creador es el artífice de las exitosas 'Cronicas Vampíricas' y que aquí se centra, en lugar de en chupasangres, en un grupo de cinco hadas que empiezan a estudiar an Alfea, un internado en que aprenderán a dominar sus poderes mágicos y enfrentarse a problemas más terrenales como el amor, la rivalidad y unos monstruos amenazantes. Se trata de una reinvención de la exitosa serie italiana de dibujos animados Winx Club, que dio lugar a innumerables spin off, por lo que las perspectivas son buenas.

'IT'S A SIN'

Cuándo y dónde: 23 de enero en HBO.

Por qué verla: Está escrita y dirigida por el guionista nominado al Emmy Russell T. Davies (conocido por nuestra adorada 'Years and years', así como por 'A queer as a folk'). La serie, ambientada en los 80, acompaña a tres jóvenes homosexuales mientras se embarcan en una nueva vida en Londres en plena la crisis del SIDA. Omaria Douglas y Callum Scott Howells son los protagonistas junto a Olly Alexander, conocido por ser el cantante 'Years & Years'.

'EUPHORIA': LOS PERFECTOS, A M*MARLA', capítulo especial II

Cuándo y dónde: 25 de enero en HBO.

Por qué verla: Porque es 'Euphoria', la serie que nos golpeó y emocionó en 2019. Y porque aunque su primer capítulo especial dejó algo fríos a algunos de sus fans, y pese a la ausencia de fecha de estreno de una segunda temporada que hace temer una laguna creativa en el equipo, la esperanza con esta ficción es lo último que se pierde. Además, su traíler suena al compás de 'Te vas a olvidar', el nuevo tema que comparten Rosalía y Billie Eilish. Solo por contagiarnos su oscuridad, ternura y emoción al ritmo de la voz de estas dos mujeres que recrean nuevas imágenes de Zendaya (Rue en la ficción) y de Hunter Schafer (Jules). Este episodio especial está dirigido por Sam Levisnson y en él Jules hará balance de su año.

part two: jules

'SNOWPIECER', segunda temporada.

Cuándo y donde: 26 de enero en Netflx.

Por qué verla: Detrás de ella está Bon Joon-ho, creador de la premiada película 'Parásitos'. La primera temporada nos permitió acercanos a un universo distópico en el que los últimos humanos sobreviven en un tren que recorre una Tierra cubierta de hielo mientras mantienen un frágil equilibrio a bordo. Ahora se incorporan nombres al reparto como Sean Bean ('Juego de tronos').

'LOS ESPABILADOS'

Cuándo: 29 de enero en Movistar +

Por qué verla: Su creador es Albert Espinosa, responsable de 'Pulseras rojas', y está inspirada en la novela del propio Espinosa 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver'. Y promete mucha positividad mientras cuenta la historia de cinco jóvenes extraordinarios se escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo.