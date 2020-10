Aunque no seas de ficción española, estas series sí tienes que verlas (lo decimos nosotras y los Premios Ondas)

Los galardones premiaron este 28 de octubre las mejores producciones radiofónicas, televisivas y musicales.

Los Premios Ondas, los prestigiosos galardones que reconocen anualmente la labor de los profesionales de la radio, la televisión y la música, ya han emitido su fallo. Y, el capítulo de la ficción, además de reconocer la calidad de la genial serie italiana 'La amiga estupenda' ('L'amica geniale. Storia del nuevo cognome'), de la que han valorado su factura "artística" y su "mirada femenina del mundo" (y que nosotras te recomendamos encarecidamente; la puedes ver en HBO, el jurado ha puesto en valor el trabajo de series nacionales que sí merece la pena ver (y mucho).

En total, son dos las que han logrado llevarse el Premios Ondas Nacional de Televisión, y otras dos las que han copado los premios de mejores interpretaciones (y solo por eso, merece la pena ponerlas en nuestra lista de 'pendientes'.

Estas son, según los Premios Ondas, las mejores ficciones que se han emitido en el último año:

1. 'PATRIA' (HBO)- Premio Nacional de Televisión a mejor serie dramática.

¿Qué decir de esta ficción, basada en el libro imponente de Fernando Aramburu, que relata el dolor y los sinsentidos que resquebrajaron a la sociedad vasca durante el tiempo en el que ETA estuvo activa? Para empezar, son muchos los adictos a la novela que han reconocido el mérito de una serie que ha sabido adaptar, de forma certera, la idea de que "el dolor no tiene bando", como nos explicó su director, Aitor Gabilondo. El galardón también ha reconocido el espectacular trabajo de su reparto (seguramente, Elena Irureta y la escena en la que encuentra a Txato en el suelo estaba presente en la mente del jurado). ¡Enhorabuena!

2. 'MIRA LO QUE HAS HECHO' (Movistar +) - Premio Ondas Nacional de Televisión a mejor serie de comedia.

Ya estaba considerada una de las comedias estrella de Movistar +. Ahora, la ficción creada y protagonizada por Berto Romero, quien comparte elenco con Eva Ugarte y que retrata, de forma cómica y realista, la entrada en la paternidad, ha sido reconocer por "alcanzar la excelencia" y contener "todas las metáforas de los disparates en los que se incurre en la vida cotidiana y doméstica de las parejas", que aquí se cuentan "con naturalidad y enorme sentido del humor". ¡No te la pierdas, sobre todo si vives esta etapa!

3. 'VIDA PERFECTA' (Movistar +) - Premio Ondas Nacional de Televisión a mejor intérprete masculino

La ficción creada por Leticia Dolera, ganadora de un Premio Feroz y una de nuestras comedias femeninas favoritas de 2019, tenía entre sus puntos fuertes, además de la interpretación de sus protagonistas femeninas, la del actor Enric Auquer, quien nos dejó a todos con la boca abierta con su papel de Gary, un chico con discapacidad. La organización de los Ondas ha tenido en cuenta "su capacidad para construir un personaje lleno de verdad y sensibilidad", así como el "trabajo actoral profundo que se hace evidente detrás" y porque su interpretación "pone en valor a las personas con diversidad funcional".

4. 'VENENO' (Atresmedia) - Premio Ondas Nacional de Televisión a mejor intérprete femenina en ficción

En su caso, este premio ha tenido que recaer sobre tres actrices, porque, viendo esta serie que firman 'Los Javis', es imposible averiguar quién lo hace mejor: Daniela Santiago, Isabel Torres o Jedet, las tres interpretando al mismo personaje en distintas etapas de su vida: Cristina Ortiz, 'La Veneno'. Sus diálogos, a veces, son impagables. "Lo han bordado", afirma, directamente, el jurado de los Premios Ondas, que además subraya su contribución a "visibilizar la causa trans a través de una serie de ficción".

Estos son el resto de galardonados en los Premios Ondas 2020:

Ondas Internacional de Radio: 'Vier schüsse und das schweigen danach - Der Fall Hussam Fadl' ('Cuatro disparos y el silencio que siguió: El caso de Hussam Fadl'), de RBB - Rundfunk Berlin (Alemania).

Ondas Internacional de Radio, mención especial del jurado: Radio Caracas Radio en su 90 aniversario y en especial al programa 'Por todos los medios' de Venenzuela.

Ondas Internacional de Televisión: 'La amiga estupenda' (Italia).

Ondas Internacional de Televisión, mención especial del jurado: 'Beethoven's ninth: symphony for the world' ('La novena de Beethoven: sinfonía para el mundo). Deutsche welle, ZDF y ARTE. Alemania.

Mejor programa de radio: 'Carrusel Deportivo' (Cadena SER).

Mejor programa (ex aequo): 'Tiempo de juego' (Cope).

Mejor trayectoria: Fernando Óncega (Onda Cero).

Mejor idea radiofónica: Radio Vital. Residencia y Centro de día Los Llanos Vital.

Mejor programación especial: Servicios informativos Cadena SER.

Mejor podcast o programa de emisión digital: XREY (Spotify).

Mejor podcast o emisión digital, mención especial del jurado: 'Episodio Preguntas por ti'

Ondas Especial del Jurado: 'Anda Ya', de Los40

Mejor programa de entretenimiento: 'MasterChef' (RTVE).

Mejor programa de actualidad: 'Telediario 2'. Especial informativo vuleta al cole. RTVE.

Mejor presentador: Michael Robinson.

Mejor presentadora: Mavi Doñate.

Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales: 'Eso no se pregunta: enfermedades mentales' (Telemadrid).

Mejor contenido de emisión digital: 'Mil mujeres asesinadas' (RTVE).

Mejor documental o serie documental: 'La vida después' de RTVE.

Ondas Nacional de Música a la trayectoria: Joaquín Sabina.

Ondas Nacional de Música al fenómeno musical del año: Alerta Roja, #HacemosEventos, Movimiento neutral, abierto e internacional.

Ondas Nacional de Música, mención especial del jurado: Luis Eduardo Aute (in memoriam).