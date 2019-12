8 series capaces de arreglar cualquier día de bajón

Silvia López | Woman.es

Según un estudio reciente, las mujeres españolas pasamos una media de 3,04 horas frente al televisor. Es un tiempo considerable que no tiene por qué considerarse solo entretenimiento, también puede servirnos de inspiración y terapia si elegimos las series adecuadas. En las principales plataformas de televisión hay títulos que además de engancharte pueden servirte para mejorar el ánimo. ¿Preparada para tomar la medicina audiovisual?

'Tall Girl' (Netflix).

Aunque es una serie protagonizada y dirigida a adolescentes, seguro que la historia de autoaceptación protagonizada por Ava Michelle (1,87 cm) te ayudará a tratarte mejor a ti misma y te reconcilia con la estudiante de instituto que fuiste.

'The Crown' (Netflix).

En la serie, toda la vida de Isabel II se plantea prácticamente como una larga sesión de 'coaching'. La monarca primero asume su personalidad (criticada por ser menos divertida y más fría que lo que se espera de ella); después la acepta y finalmente descubre que tiene sus ventajas, todo un viaje a la autoestima.

'En terapia' (HBO).

Un psicoanalista (interpretado por Gabriel Byrne) atiende a sus pacientes, a la vez que él asiste a consulta con su propia terapeuta. La serie de tres temporadas, producida por Rodrigo García, el hijo de García Márquez, contó con el asesoramiento de psicólogos expertos. De cada sesión sacarás valiosas enseñanzas.

'This is us' (Amazon Prime).

El drama de dramas de los últimos años esconde verdaderas lecciones de autosuperación y autoestima, sobre todo a través del personaje de Kate, interpretada por Chrissy Metz. Pese a su sobrepeso, no duda de su valía y de su merecimiento de respeto.

'Unbreakable Kimmy Schmidt' (Netflix).

La divertidísima serie creada por Tina Fey y protagonizada por Ellie Kemper sobre una mujer rescatada de una secta apocalíptica que debe acostumbrarse a vivir en Nueva York. Su determinación por no ser una víctima, sino la dueña de su destino es contagiosa.

'Big Little Lies' (HBO).

Sabemos que la autoestima es un poco discutible como valor en esta serie, pero claramente es un canto al valor de la amistad femenina como fuente de fortaleza en los momentos difíciles.

'Insecure' (HBO)

Las inseguridades de dos amigas divertidísimas negras y en la treintena en la ciudad de Los Ángeles. Con sentido del humor, afrontan sus problemas amorosos, laborales y económicos. Te encantará.

'Crazy Ex-Girlfriend' (Netflix).

Con buena música y mejores mensajes positivos, toda la serie va sobre cómo las mujeres mejoran cuando aceptan que sus cuerpos y sus mentes no son perfectos. Y no pasa nada.