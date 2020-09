¿Tú tampoco conocías 'Schitt's Creek', la serie de comedia que ha arrasado en los Emmy? Esto te estás perdiendo

La serie ha obtenido 9 premios Emmy, entre ellos el de mejor serie y dirección de comedia.

Clara Hernández | Woman.es

Este domingo, la serie 'Schitts's Creek' se convertía en una de las grandes triunfadoras de la gala confinada de los Premios Emmy, donde arrasaba en la categoría comedia y obtenía 9 estatuillas de las 19 a las que estaba nominada. La ficción ha obtenido el premio a mejor serie, mejor director (Andrew Cividino y Daniel Levy), mejor actor protagonista (Eugene Levy), mejor actriz protagonista (Catherina O'Hara), mejor actriz de reparto (Annie Murphy) y actor de reparto (Daniel Levy) en una comedia, así como otros reconocimientos como guion, casting y vestuario.

Sin embargo, y pese a que la producción ya alcanza su sexta temporada y está disponible en España a través de Movistar +, poco se hablado por este lado del charco de las virtudes de una ficción 'made in Canada' ("ya me estoy hartando de tanto premio canadiense", bromeó en un momento de la gala el presentador, Jimmy Kimmel) poco conocida pero que los críticos se han encargado de ensalzar, casi convirtiéndola en 'serie de culto', y que sus seguidores -no tan numerosos como los de otras ficciones pero muy fieles- defienden a capa y espada.

El argumento gira en torno a la acaudalada familia Rose (el magnate de la tienda de vídeos Johnny, su esposa y exactriz de telenovela, Moira, y sus hijos, David y Alexis) que, cuando pierden toda su fortuna, se ven obligados a mudarse a un motel de una ciudad, Schitt's Creek, que compraron con anterioridad casi por broma (el nombre suena parecido a 'Arroyo de mierda' en inglés. En fin) . Las risas comienzan cuando estos refinados nuevos habitantes chocan contra las costumbres sencillas de los habitantes del municipio.

Además de las ganas de comedia de la audiencia, la ficción cuenta con grandes interpretaciones: la de Catherine O'Hara (Moira) y la de su marido en la ficción, Eugene Levy, quien junto con su hijo en la realidad y la ficción (Daniel Levy, es decir, David) es el creador y director de la serie.

La adoración que despierta en las redes -es una gran inspiradora de memes- también se respira en las páginas de reseñas de referencia, aunque no en todas. Así, mientras Film Affinity le ha otorgado 3 estrellas sobre 5, es decir, un moderado 'bien', IMDB sube la nota a un 8,4 sobre 10. En cambio, Rotten Tomatoes demuestra estar en la onda 'Schitt's Creek' y le da sobresaliente (un 92 sobre 100).

Sus partidarios la describen como "ingeniosa", "amable" y con chistes justamente inteligentes que provocan la risa a carcajadas.