La serie que Paula Echevarría ha devorado esta cuarentena y que no puedes perderte

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que este confinamiento que estamos viviendo es el momento perfecto para ponernos al día con todas las series, películas y libros que siempre hemos querido ver y leer. Además, gracias a todas las celebrities que están contándonos cómo están viviendo ellas su cuarentena podemos tomar nota de sus recomendaciones.

Este es el caso de Paula Echevarría. La actriz está documentando su confinamiento en Instagram y gracias a ello hemos podido saber cuál es la rutina de ejercicios en la que confía, qué prendas utiliza para estar lo más cómoda posible en casa, qué dieta sigue para mantenerse en su peso ideal (pero no os preocupéis si habéis engordado durante la cuarentena que bastante tenemos con mantener intacta nuestra salud mental), en qué productos de belleza confía y, por último, con qué series se evade de una realidad actual que se hace bastante cuesta arriba.

Pues bien, Paula ha compartido con nosotras que Daniella y ella acaban de terminar la tercera temporada de 'Stranger Things'. Efectivamente, madre e hija se han hecho un mano a mano con esta maravillosa serie de ficción que sigue las aventuras de Eleven y sus amigos. Además, nos ha llamado mucho la atención que Paula nos ha contado que casi llora viendo el final con dos Stories en los que también aparece su hija Daniella. ¿Estará preparándola ya para tomar su relevo? Sea como fuere, Daniella aparece diciendo que no sabe si podrá esperar todo un año para ver la próxima temporada de esta serie de ficción. La entendemos perfectamente.

Pero no os preocupéis porque cuando terminéis de ver esta serie en la que Winona Ryder hace un papel que no puede gustarnos más (no haremos ningún 'spoiler'), Paula y Daniella ya saben la serie que tienes que ver: Riverdale. Y sí, estamos todos de acuerdo en que ambas se están haciendo una cuarentena de series de lo más 'teenager'. ¡Nos encanta!