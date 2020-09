Esta es la noticia que va a alegrar a los fans de 'Patria' que no tienen HBO (y mientras deciden apuntarse a la plataforma)

La serie estrenará sus dos primeros capítulos el 27 de septiembre en HBO España. Pero hay más.

Clara Hernández | Woman.es

Sin duda 'Patria' es una de las series más largamente esperadas del catálogo de HBO, que hace ya 3 años reveló su intención de llevar la aclamada novela del mismo nombre de Fernando Aramburu a la pantalla. Por ello, cuando finalmente la plataforma confirmó en junio su estreno para este mes de septiembre, después de haberlo aplazado con anterioridad, aquello fue un auténtico acontecimiento.

Según la información oficial, HBO España estrenará los dos primeros capítulos de la serie creada por Aitor Gabilondo este 27 de septiembre, y luego lanzará nuevos episodios semanalmente.

Pero hay más y se trata de noticias que alegrarán especialmente a los millones de fans del libro de 'Patria' que, al menos por ahora, no están suscritos a HBO. Este jueves Telecinco sorprendía en sus redes anunciando que estrenará en abierto el primer capítulo de la ficción que se sumerge en el emotivo relato del conflicto vasco durante tres décadas a través de dos familias de un pueblo. Lo que no sabe aún es cuándo será, aunque no tendremos que esperar mucho por ese "próximamente" que ha añadido en el siguiente mensaje:

"Próximamente, gran estreno en Telecinco del primer episodio de #Patria", ha escrito en Twitter entre grandes exclamaciones y añadiendo un enlace en el que se puede ver el tráiler de la ficción protagonizada, entre otros, por Elena Irureta, Ana Gabarain, Susana Abaitua, Jon Olivares, Iñigo Arambarri, José Ramón Soriz, Loreto Mauleón o Mikel Laskurain.

La historia de 'Patria', que sigue el devenir de las páginas de la obra de Fernando Aramburu, comienza el día en que ETA anuncia el abandono de las armas. Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido, el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver al pueblo donde vivieron toda su vida.

¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia?, pregunta el comunicado de HBO.