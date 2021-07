Esta es la serie de Netflix en la que Gigi Hadid ha debutado

La modelo ha sido fichada por la plataforma para la segunda temporada de la serie 'Yo nunca'.

Clara Hernández

La segunda temporada de la serie 'Yo nunca' ('Never have I ever'), la ficción de Netflix que gira en torno a una adolescente estadounidense que interpreta la actriz tamil-canadiense Maitreyi Ramakrishnan, trae una sorpresa que habrá alegrado sobremanera a los fans de Gigi Hadid. Y es que la modelo es el nuevo fichaje de la ficción, tal y como comunicaba hace unos días en su perfil de Instagram con un vídeo.

"Me lo he pasado genial narrando un nuevo episodio de 'Never have I ever'", escribía la modelo, a la vez que pedía a sus seguidores echar un vistazo a la temporada 2, que desde el día 15 de julio está disponible en la plataforma de la serie.

En realidad, Gigi Hadid no aparece en la pantalla, sino que ha prestado su voz para reflejar los pensamientos de uno de los personajes, Paxton, el galán romántico al que interpreta Darren Barnnet y por el que el personaje de Devi bebe los vientos, tal y como vemos en el vídeo que ha compartido.

La noticia ha sido celebrada por todo lo alto por los seguidores de Gigi Hadid, cuyo perfil social se ha llenado de felicitaciones.

Aunque no es la primera vez que Gigi Hadid aparece en la pantalla, sus incursiones anteriores han sido, por lo general, pequeños papeles en los que se interpretaba a sí misma como en 'The Real Housewives of Beverly Hills', la ficción protagonizada por su madre, Yolanda Hadid. También la hemos visto en proyectos breves, como cotos y videoclips musicales (como en 'Bad blood', de Taylor Swift, 'How deep is your love' de Calvin Harris o 'Pillowtalk' de su pareja, Zayn). Por ello, la noticia de su colaboración en 'Yo nunca' ha generado curiosidad y sorpresa.

Pero hay más: casi a la vez, la supermodelo se ha puesto el delantal y se ha convertido en la ayudante del pastelero Buddy Valastro, 'El rey de las tartas', para aprender y reproducir algunas "técnicas de decoración de pasteles" (y demostrar, además, que es simpática, tiene sentido del humor y está dispuesta a untar crema pastelera en los pasteles que haga falta). Y el resultado no se ha hecho esperar.

Y entre medias, sigue regalándonos looks llenos de inspiración (el último, el bikini verde a juego con el bañador de su hija, Khai, y antes, un polo de crochet (uno de los tejidos de tendencia) de Mango que, como habrás adivinado, ha volado de las estantería de la marca española.

Seguiremos atentas.