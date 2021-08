Esta es la única serie española que figura en el TOP 50 de las mejores ficciones de Netflix, según The New York Times

El prestigioso diario ha elaborado una lista con las mejores ficciones que se pueden ver actualmente en la plataforma de Netflix como 'Lupin' o 'Muñeca rusa'.

Clara Hernández

Cientos de series viven albergadas hoy en día en Netflix pero, de todas las que se pueden ver actualmente en la plataforma, ¿cuáles son las mejores? Ahora un ránking que ha elaborado The New York Times ha recopilado las 50 mejores series que están disponibles (al menos, en la versión estadounidense; algunas de ellas no están disponibles en España). Y que constituyen un gran recorrido por distintos géneros (trhiller, series documentales, comedias...) y distintas épocas.

La producción 'made in USA' es, como seguramente imaginabas, la que ocupa un mayor espacio en este top en el que se pueden encontrar títulos dispares como 'Muñeca rusa' (una especie de 'día de la marmota' desternillante), 'Selena: La serie' (de tipo autobiográfica, en torno a Selena Gomez), 'The sinner' (entre la confusión y el horror) u 'Orange is the new black', la popular ficción que se desarrolla en un penal de mujeres. Y en el que aparecen títulos, como 'Babylon Berlin', que, lamentablemente, no se pueden ver en la versión española de Netflix.

Asimismo hay títulos europeos que han logrado trascender, como la francesa 'Lupin', protagonizada por el genial Omar Sy, o, atención... ¡una española! No, no se trata de 'La Casa de papel', una de las ficciones españolas más internacionales, vistas y mencionadas, sino de 'Sky Rojo', la serie que gira en torno a tres mujeres que huyen del burdel donde trabajan.

El argumento y los paisajes que giran con velocidad, colores y adrenalina 'tarantinianos', su humor negro y la persecución salvaje de sus proxenetas (Asier Etxeandia y sus ayudantes, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer) conforman un relato trepidante, divertido y violento protagonizado por Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado, que lo bordan. Sus creadores y guionistas también son de sobra conocidos: se trata de los infalibles Álex Pina y Esther Lobato, que también figuraban en los créditos de 'La casa de papel' y en los de otras muchas series adictivas.

Además de 'Sky Rojo', esta es una selección de las ficciones que The New York Times ha incluido en su lista de mejores series de Netflix:

- 'Feel Good' (2020)

- 'Dirty John' (2020)

- 'Lupin' (2021)

- 'Sweet Tooh: el niño ciervo' (2021)

- 'BoJack Horseman' (2020)

- 'Muñeca rusa' (2019)

- 'Cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unidos' (2021)

- 'Shtisel' (2013)

- 'Sky rojo' (2021)

- 'Orange is the new black' (2013).

- 'Los fantasmas de la ciudad' (2021)

- 'Gambito de dama' (2020)

- 'Yo nunca' (2020)

- 'Outlander' (2014)

- 'Bridgerton' (2021)

- 'Cobra Kai' (2021)

- 'Big Mouth' (2020).

- 'Selena: la serie' (2020)

- 'The sinner' (2020)

