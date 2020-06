Parece que 'El Señor de los anillos' es racista y machista también, ¿lo eliminarán de las plataformas?

Actualmente la trilogía cinematográfica es emitida en 'streaming' en Netflix y Fubo TV.

El asesinato de George Floyd no solo ha removido a la sociedad estadounidense y a la de parte del planeta: también ha inspirado discursos estremecedores, arte y modificaciones en el catálogo de alguna de las grandes plataformas de contenidos en 'streaming'.

Hace unos días, HBO anunciaba la retirada de su oferta de la mítica película 'Lo que el viento se llevó' después de que recibiera acusaciones de racismo y de perpetuar "estereotipos raciales" y una visión "idealizada" de la esclavitud. En realidad, aquellas críticas venían ya de lejos, incluso de la época de su lanzamiento, a finales de los años 30.

Ahora, otro clásico parece estar en el punto de mira. Se trata de 'El señor de los anillos', sobre el que distintos usuarios han comenzado a verter sus críticas en las redes por su supuesto racismo y machismo.

"Me dio por volver a ver las pelis de 'El Señor de los anillos' y no pude con la sobredosis de testosterona. El 90% son hombres blancos y las mujeres solo aparecen cuando el héroe está en peligro para susurrarle en el oído: "Tú puedes". Ugh" ha escrito María Antonio G. de la Torre, columnista y colaboradora de 'New York Times', creando un gran revuelo.

El mensaje ha provocado respuestas de todos los tipos: desde quienes opinan que el universo de Tolkien no coincide con nuestros "límites étnicos y raciales" (hay elfos, hobbies....), por lo que no es comparable a nuestro mundo, a quien recuerda que 'El señor de los anillos' es de los años 50 y está basado en la Edad Media, donde las mujeres tenían una "presencia muy limitada".

Algunos directamente acusan los responsables de la saga cinematográfica de haber creado "un club de blancos". Otros señalan que este hecho es solo un reflejo de la sociedad de entonces, ni más ni menos.

Por ahora, 'El señor de los anillos' sigue emitiéndose en 'streaming' en Netflix y Fubo TV, y no hay noticias de que vaya a ser retirado.