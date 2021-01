Selena Gomez anuncia el lanzamiento de 'Revelación', su primer EP en español que podremos escuchar muy pronto

Y tiene "pintaza".

Selena Gomez ha empezado el 2021 por todo lo alto y parece que le ha cogido gusto al español. La cantante no ha dejado de sorprendernos durante este mes de enero, pues primero sacó a la luz su primera canción en español, 'De una vez', que ya alcanza más de 46 millones de reproducciones en Youtube, y poco después anunció el lanzamiento de 'Baila conmigo', un tema en el que une su voz junto a la del cantante de reggaeton Raw Alejandro (al que, por cierto, se relaciona con Rosalía). Este tema junto al artista puertorriqueño podremos escucharlo el próximo 29 de enero y, ojo, porque todo apunta a ser un temazo con mucho ritmo que, probablemente, vaya directo a la lista de los más escuchados del año.

Pero por si no teníamos suficiente, Selena Gomez ha confirmado a través de redes sociales que estos dos temas pertenecerán a su tan esperado próximo EP titulado 'Revelación', que podremos escucharlo al completo el próximo 12 de marzo y que se sitúa como su primer trabajo en español. ¡Bombazo!

"REVELACIÓN, mi primer EP en español, estará disponible el 12 de marzo", anunciaba la artista en el post de Instagram. En la imagen de promoción del mismo vemos a Selena Gomez con un vestidazo largo de palabra de honor de color rojo y una trenza XXL decorada con un lazo a tono cruzado con su melena.

Y aunque no sabemos exactamente cómo serán el resto de canciones de su próximo trabajo, estos dos temas pueden darnos una pista del estilo que Selena Gomez está empezando a adquirir, con una base de reggaeton y con los que, sin duda, abre fronteras hacia un mercado hispanohablante. De hecho, parece que el disco está producido por Tainy, que trabaja de la mano de otros artistas urbanos como J.Balvin, Daddy Yankee o Bad Bunny.

La cantante ha compartido además otra foto de promoción en su perfil de Instagram en la que aparece sentada, guapísima, con un 'total look' vaquero oscuro y una blazer negra por encima así como con un tocado enorme de coloridas flores. Una imagen que, sin duda, también nos hace pensar que, tras la época depresiva que la cantante sufrió durante un largo tiempo, ahora sí que sí ha resurgido de las cenizas; algo que ya empezó a dejar claro al mundo en su último disco con temas como 'Lose you to love me'. ¡Y nos encanta ver a una Selena empoderada!

De momento, mientras esperamos este lanzamiento, nosotras ya nos hemos reservado un hueco en nuestra agenda de mañana para escuchar 'Baila conmigo'. ¡No se nos ocurre mejor manera de dar la bienvenida al fin de semana!