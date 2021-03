Pero ojo, que si eres más de Lord Anthony que del duque de Hastings, te va a encantar lo que ya sabemos de los próximos episodios.

Lo sentimos, amiga, pero si eres fan de 'Los Bridgerton' (a estas alturas, ¿quién no lo es?) vamos a partirte un poquito el corazón. Es probable que en las últimas horas hayas visto rumores en internet que aseguran que la esperadísima segunda temporada ya está en marcha y tú en estos momentos sueñes ya con la nueva trama (que girará entorno al personaje de Lord Anthony, como han adelantado desde Netflix). Pero tenemos malas noticias: en realidad, el rodaje no ha comenzado. Y no lo decimos nosotras, sino que lo ha confirmado la mismísima Lady Whistledown.

Al parecer, han sido unas fotos publicadas por Luke Newton (Colin Bridgerton en la ficción) las que han hecho saltar todas las alarmas. El actor ha subido a su Instagram un álbum de tres imágenes en las que aparece junto a Jonathan Bailey (su hermano mayor en la pantalla) en el set de rodaje, montados a caballo y con sus look de época. "Los chicos han vuelto a la ciudad", ha escrito. Y claro, se ha desatado la locura colectiva.

Todas nos habíamos hecho ilusiones con la vuelta de la serie, ¿verdad? Pues echa el freno, porque poco después el propio intérprete ha editado el post para aclarar que las fotos son tan solo un recuerdo de los días de grabación de la primera temporada. Oooooh.

Además, una de sus compañeras de reparto se ha encargado de comunicarlo también a través de Twitter. Concretamente ha sido Nicola Coughlan, nuestra querida Penélope Featherington, quien ha desmentido los rumores sobre el inicio de los nuevos episodios. "¡Todavía no! Pelucas y vestidos aún por hacer... ¡pero pronto!" ha escrito en la red social.

Not yet! Wigs and dresses yet to be made but soon! https://t.co/7RpATnUe9u — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) March 15, 2021

De hecho, según el comunicado que Lady Whistledonw lanzó hace unas semanas a través de la cuenta de Netflix la fecha prevista para el rodaje es "la primavera del 2021" y, por tanto, su estreno en pantalla puede demorarse hasta bien entrado el 2022. ¡Vamos a ir preparando el té!

Qué podemos esperar de la segunda temporada de 'Los Bridgerton'

Poco a poco, Netflix ha ido desvelando detalles de la próxima trama de esta serie que, desde su estreno el pasado 25 de diciembre, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la plataforma gracias a una trama que mezcla los bailes de la alta sociedad inglesa y el recato propio del siglo XIX con una ardiente historia de amor y grandes dosis de cotilleos.

Si la primera temporada nos ha deleitado con la apasionada relación de Daphne Bridgerton y el duque de Hastings (coronado ya como uno de los hombres más sexys del 'star system' actual), la segunda entrega se centrará en otro de los hermanos Bridgerton, concretamente en Lord Anthony.

Después de años de diversión en clubs de caballeros y encuentros prohibidos con su gran amor, el primogénito de la familia acaba la primera temporada con el corazón roto y se da cuenta de que es el momento de sentar la cabeza.

"Estoy emocionado por liderar la trama, pero sé que todos los que me rodean harán cosas increíbles. Todas las pequeñas historias, todos los detallitos son geniales", explicaba el actor Jonathan Bailey en una reciente entrevista. "Es un viaje emocional para mi personaje porque en la primera temporada se da cuenta de que no es la suficientemente bueno. No puedo cuidar de sí mismo, y mucho menos de una dama".

Además, basándonos en las novelas en las que está inspirada la serie, podemos asegurar que Lord Anhony estará dispuesto a buscar esposa y mucho más abierto a hablar de sus sentimientos, como por ejemplo, lo que supuso para él la prematura muerte de su padre. Así ocurre al menos en 'El vizconde que me amó', el segundo libro de los ocho escritos por Julia Quinn, cada uno de ellos dedicado a un miembro de la familia Bridgerton.

Ya lo avisó Lady Whistledown: "Lord Anthony Bridgerton pretende dominar la temporada social. Tendré mi pluma lista para relatar todas sus actividades románticas"