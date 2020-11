Si tu deseo para 2021 era que Sam Heughan diera el salto a la pantalla grande como galán romántico, deseo concedido

Sam Heughan, el actor responsable de nuestras altas expectativas en cuanto a Escocia y los escoceses se ha rendido a la evidencia de que en pantalla le queremos ver siempre enamorado y nos va a regalar en 2021 el dramón romántico que se va a convertir en el próximo 'Diario de Noa'.

Isabel Serrano | Woman.es

Podemos entender que nuestro pelirrojo falso favorito, Sam Heughan, esté harto de la peluca de Jaime Fraser y necesite cambiar los gélidos aires escoceses de Outlander por otros más cálidos y menos sentimentales de vez en cuando. Y lo intenta. Haciendo comedia junto a Mila Kunis en 'El espía que me plantó' o exhibiciones de acción y testosterona junto a 'Vin Diesel en Bloodshot'.

Pero a la mayoría se nos hace cuesta arriba verle pegando tortas o siendo el malo de la peli. De momento seguimos prefiriendo ver a Sam enamorado, sufriente y, a poder ser, mirando hacia la línea del horizonte con intensidad y sin camiseta. Y parece que por fin, en 2021, tendremos la oportunidad de hacerlo (aunque lo de la ausencia de camiseta no lo podemos garantizar).

La historia en la que vamos a poder disfrutar de todo su potencial romántico no podía ser más susceptible de hacernos gastar un montón de clinex. En inglés se titula 'Text for you' y está basada en un novela escrita por Sophie Cramer, una escritora alemana llamada en realidad Heidi Goch y que está especializada en literatura romántica con un toque de muerte por medio en la línea de Posdata: te quiero.

En España 'Text for you' (en formato novela) se tituló 'Cosas que me quedaron por decirte' y el argumento es casi una promesa de que Sam Heughan se va a lucir en su papel. La novela arranca cuando una pareja recién prometida, Sara y Ben, tienen una pelea y Ben se va enfadado de casa. Cosas de la narrativa Ben muere de repente y Sara se queda con un montón de cosas en el tintero que decirle (todas bonitas). Decide hacerlo vía whatsapp (bueno, en realidad vía mensaje de texto a su móvil) y escribe un mensaje al día al teléfono de Ben. Pero como el Movistar alemán funciona como el español, el número de Ben ya ha sido asignado a otra persona, a una guapísima, por supuesto. ¿A quién podrá ser? Exacto, a Sam Heughan.

La novela ya tuvo su adaptación cinematográfica en 2016, pero es una película alemana sin Frasers implicados. En esta ocasión la réplica romántica de Sam será una de las mujeres más guapas del planeta (lo dice Nick Jonas y el certamen de Miss Mundo): Priyanka Chopra. Y lo mejor de todo es que Celine Dion también se paseará por ahí y no solo para poner una balada romántica de fondo a los momentos cruciales de la trama: este será el debut de la cantante como actriz. Ante semejante despliegue, en la redacción apostamos por este combo como el futuro ganador de nuestras sesiones de placer culpable de 2021.