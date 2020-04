Rosalía, en la cuarentena: "Estoy en casa de mi manager, no quería pasarla sola"

La cantante española más internacional habló sobre su confinamiento en Miami.

¿Cómo pasa la cuarentena Rosalía, una de las artistas españolas más internacionales, superventas y ocupadas del momento? Lejos de su familia y huyendo a toda prisa de la soledad, según contó ella misma este domingo en la entrevista que le hizo Jordi Évole en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta.

Cuando todo empezó y hubo que recluirse en casa, Rosalía estaba en Miami trabajando, lejos de su familia. ¿Y qué hizo? Pedir alojamiento a la persona más cercana que tenía en esos momentos: "Estoy en casa de mi manager porque no quería pasar la cuarentena sola", explicó la artista en una videollamada donde aparecía muy guapa, con su flequillo recién cortado, con labios fresa y maquillaje perfecto de labios jugosos en clave 'Kardashian', una camiseta sport azul eléctrico y las uñas sensiblemente más cortas que en otras ocasiones.

"Estoy aún en shock, como disgustada de no poder estar con la familia, y triste, con impotencia", confesó.

Rosalía aseguró que la gente de allí estaba siendo "respetuosa" con la cuarentena y que ella combatía la soledad con viodellamadas a su madre, a su hermana y a sus amigos: "Me van explicando, Nos ponemos música, en fin... ". Y que, como muchas de nosotras, había empezado a hacer cosas que nunca antes se había planteado: "Hago muffins. Cocinaba fatal. Se me está dando mejor y todo" (por cierto, lo hace al ritmo de Frank Sinatra, el artista que más la está acompañando en estos tiempos extraños".

La música es su ocupación principal, a la que dedica "unas siete horitas" entre escuchar canciones, componer, cantar... Y la que la ayuda a sobrevivir ("Si no hago música, si no bailo... empiezo a ponerme triste, se me empieza a apagar la luz"). Además, contó la historia de 'Dolerme', que probablemente no hubiera nacido en otras circunstancias: "Tenía mi plan. En mazo iba a una sacar una canción como para bailar superagresiva con una artista de aquí, tenía el vídeo ya, estaba todo hecho (...) y paré todo, dije, esto no tiene ningún sentido en este contexto y cómo me siento ahora mismo y cómo la gente se siente ahora mismo. (...) Me centré en terminar una canción que había empezado que era 'Dolerme' y trabajé dos semanas a distancia con un productor, intentando sacarla lo antes posible, aunque no esté perfecta, era una cuestión de la emoción".

Más cosas que reveló: "Rezo a mi manera", explicó cuando Jordi Évole le preguntó por el padre nuestro que la cantante había publicado en Twitter. "Mi abuela siempre me lo rezaba cuando era pequeña y me quedaba en su casa a dormir". Y restó importancia al hecho de publicar en las redes: "A veces los medios le dan una magnitud a las cosas...", observó.

"Hay que intentar pensar en positivo (...). Esta situación es tan límite que a partir de ahora planteemos las cosas diferentes, debería servir para esto", concluyó antes de regalarnos uno de los momentos más emotivos de la entrevista: su interpretación 'a capela' de un fragmento de 'Dolerme'.