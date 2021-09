Rosalía y Billie Eilish se llevan el premio MTV a mejor video latino por 'Lo vas a olvidar'

La colaboración entre ambas artistas no podía haber resultado más fructífera.

Julia García

De la gala de los MTV VMA tendríamos mucho para desgranar. De lo que se vio sobre la alfombra roja no podemos evitar mencionar la aparición estelar de Jennifer Lopez con un sensual conjunto de top y minifalda de tiras como tampoco podemos obviar el vestido transparente de Megan Fox. En cambio, de lo que sucedió en la gala, nos quedamos con la puesta en escena de Camila Cabello para presentar su bailable tema 'Don't go yet', con el anuncio en mitad del show por parte del vocalista de Twenty One Pilots, Tyler Joseph, de que va a ser padre por segunda vez, y con el premio que se llevaron Rosalía y Billie Eilish.

La catalana y la californiana unieron fuerzas a principios de 2021 para grabar 'Lo vas a olvidar', un tema que forma parte de la banda sonora de uno de los episodios especiales de la serie 'Euphoria' de HBO con el que ir abriendo boca de cara a la esperada segunda temporada, y su colaboración no podía haber sido mejor recibida.

Los fans de ambas artistas colapsaron al escuchar por primera vez esta canción en la que el inglés y el español se van combinando en diferentes estrofas y cuyo videoclip es tan inquietante y atractivo como el capítulo de la ficción protagonizada por Zendaya al que ponen música.

Las imágenes acumularon desde el primer momento multitud de visualizaciones en Youtube que por supuesto siguen aumentando -rondan ya los 62 millones- y por eso no nos ha extrañado en absoluto que se haya convertido en el ganador de mejor video latino del año en esta última edición de los galardones entregados por MTV.

No lo tenía nada fácil puesto que competía con 'Hawái' de Maluma', 'Un día' de J.Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy, 'Girl like me' de Black Eyed Peas con Shakira y 'Bichota' de Karol G, pero el glorioso tándem Rosalía-Billie Eilish se ha impuesto a todos ellos.

Ha sido Billie Eilish quien ha recogido el merecido galardón en solitario en la gala ya que Rosalía no se ha dejado caer por el Barclays Center de Nueva York a pesar de que se encontraba en la Gran Manzana donde esa misma mañana había sido vista a su llegada al desfile de Thom Browne y donde en las próximas horas asistirá como invitada de honor a la Gala del MET.

Habrá que ver si en la próxima entrega de estos premios es la autora del 'Malamente' quien vuelve a alzarse con un premio por la última colaboración musical que ha llevado a cabo junto a Tokischa, su hit feminista que lleva por nombre 'Linda'.