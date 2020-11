‘Resilient’, Aitana y Katy Perry colaboran en la típica canción que no podrás dejar de tararear

El sorprendente dueto musical que acaba de ver la luz.

El pasado verano, el boca a boca en las redes sociales hizo que se corriera como la espuma el rumor de que Aitana iba a colaborar en la canción 'Teary Eyes' de Katy Perry. La propia Aitana lo negó entonces, pero apenas cuatro meses después acaba de lanzarse al mercado su 'colab' con la estrella del pop norteamericana y, claro está, las redes han ardido convirtiendo a ambas en trending topic en los últimos días.

La canción elegida es otra del último disco -'Smile'- de la flamante mamá, 'Resilient', y en el remix de la misma participa también el famoso discjockey, DJ Tiësto, que deja su sello en una potente base tecno.

“He estado cocinando un poco de sopa picante para el alma y he hecho una mezcla de 'Resilient'. Además, he inventado a mi nueva amiga Aitana para traer una nueva perspectiva”, ha escrito Perry en la presentación del tema que ha hecho a través de su perfil de Instagram. Fue justo por esta vía por la que el rumor de la colaboración saltó de nuevo hace varios días, pero ya con mucha más intensidad al ser la propia diva de la música la que publicara un stories de Aitana con la expresión "Too cute" -"Qué mona", en castellano- escrita sobre la imagen.

Por su parte, la cantante española se ha mostrado entusiasmada también a través de sus redes sociales oficiales. “Qué puedo decir… esto es un sueño hecho realidad. Gracias de verdad Katy Perry y Tiësto. Me encanta este remix, qué increíble de verdad”, ha escrito la catalana, que en el tema alterna el inglés con el español.

No es para menos que esté tan emocionada con este lanzamiento, puesto que este supone su salto de lleno al mercado estadounidense. No así al norteamericano, ya que en México tiene ya una legión de fans, que además no ha parado de crecer gracias a sus colaboraciones con artistas como el grupo mexicano Morat.

Este tema es el preludio perfecto para los fans de Aitana que desde que cambió de look para anunciar nuevo trabajo están ya tachando días para que llegue el 11 de diciembre, fecha en la que verá la luz su próximo disco, '11 razones', que contará con colaboraciones con Beret, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee, y Natalia Lacunza entre otros artistas.