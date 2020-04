¿Has dejado tu regalo para el último momento? Hay solución pero ya no puedes despistarte.

Clara Hernández | Woman.es

¡La fecha se acerca! Este domingo, 3 de mayo, se celebra el Día de la Madre y si no te has ocupado de buscar regalo hasta ahora, te habrás dado cuenta de que la mayoría de los artículos que habías fichado no llegarán a tiempo. El hecho de que el viernes, 1 de mayo, sea festivo nacional (Fiesta del Trabajo) y el 2 de la Comunidad de Madrid significa que los tiempos de entrega se alargan. Pero ¡que no cunda el pánico! Algunos productos de Amazon cuentan con envíos superveloces, de un solo día, y prometen llegar puntuales a la gran cita. Eso sí, no te puedes despistar: tienes que hacer tu pedido en las próximas horas. Mira nuestra selección:

1. Auriculares inalámbricos Airpobs

Auriculares bluetooth para iPhone / Samsung / Android. Incluye estuche de carga de 20 horas. Duran unas cinco horas. Sonido premium y doble micrófono. Diseño ligero. Tiene la máxima valoración (5 *) que otorgan los clientes de la plataforma. Envío en un día.

2. Pulsera de playa de ley de Pandora

Pulsera de plata de ley 925. Envío en un 1 día. Precio rebajado: 49 euros (antes, 59 euros).



3. 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood (Salamandra Graphic)

Una de las ediciones de tapa dura de esta célebre novela que inspiró la serie del mismo nombre de HBO que nos mantuvo en vilo durante semanas. Envíos de 1 días (eso sí, ¡vuela!). Precio: 20,90 euros. Por cierto, también está disponible en inglés por 13 euros y tapa dura, por si a tu madre le gusta practicar idiomas.

4. Cafetera Krups Nespresso

El café se ha convertido en uno de los bienes más preciados de esta cuarentena. Con esta cafetera monodosis de cápsulas Nespresso Unissia XN1001 de Krups, que tiene apagado automático y color blanco, la experiencia promete ser rápida, cómoda y deliciosa. Este producto figura en el ránking de ‘Amazon’s Choice’, que destaca aquellos productos con buen precio que registran un número alto de opiniones positivas. Precio rebajado: 59 euros (antes, 99 euros). Entrega: un día.

5. Los calcetines que adoran las instagramers

Si te has dado una vuelta por Instagram, lo sabes: los calcetines altos de color blanco y logo de marca deportiva, tanto de Nike como Adidas o Puma, arrasan. La marca Puma es de las pocas que envían en 1 día. El modelo más rápido cuesta 11,48 euros. Si estás dispuesta a esperar al lunes, la oferta se amplía con interesantes propuestas como esta de Adidas, con rayas.

6. Crema corporal de té verde de Elizabeth Arden

Crema corporal súper humectante con mezcla de miel real y extracto de té verde, que ayuda a calmar y acondicionar la piel seca. Figura en el top de 'Amazon's Choice' de Amazon. Precio rebajado: 15,90 euros (antes, 31,80 euros).

7. El sérum facial vegano ganador de 2020

Sérum facial de retinol orgánico con ácido hialurónico que además de contar con el reconocimiento de la plataforma (Amazon's Choice), resultó ganador en la comparativa de productos similares realizada en 2020 por el Institut Produktbewertung. Precio: 19,98 euros.

8. Productos de cosmética de Rituals

La marca de productos para el cuerpo y el hogar cuyos aromas nos tienen cautivadas cuenta con dos productos que se distribuyen en 24 horas: jabón de manos The Ritual of Sakura, que aromatizará el baño con flor de cerezo y leche de arroz (Precio: 8,95 euros) y el gel de baño de la misma línea, con un delicado aroma dulce y una textura de espuma muy suave y agradable (precio: 8,55 euros).

9. Tarjeta de felicitación con bono regalo

Lo más fácil y lo que llegará seguro puntual a la cita: un cheque regalo de Amazon por cantidades que pueden ser de 30, 40 o, incluso, 100 euros. La tarjeta se debe imprimir en casa o bien enviar por mail.

10. Crocs ultrarrápidos

Son versátiles y valen tanto para el confinamiento como para las aceras y las piscinas. Y son el calzado más rápido: promete llamar a la puerta de tu madre en 24 horas. Estos son rosas, pero hay otros modelos que también ofrecen entrega en un día. Precio: 36,99 euros.