No serán las actrices originales, pero con sus capítulos conoceremos más a las que fueron amigas de Sandy

Noelia Murillo

¿Cómo íbamos a olvidar a la encantadora Sandy, protagonista de ‘Grease’, contándole su maravillosa historia de amor de verano con Danny al albor de las agudísimas voces de sus nuevas amigas? Todas hemos visto en más de una ocasión este clásico del cine musical y no podemos negar que el ‘Tell me more, tell me more’ de una de las primeras escenas se nos ha quedado grabado en la mente.

Mientras el guapísimo John Travolta narraba su punto de vista (de machito, ejem) de cómo fue su efímera relación con la no menos preciosa Olivia Newton-John, ésta hacía lo propio con un grupo de chicas con unas curiosas ‘bomber’ en color chicle con las palabras ‘Pink Ladies’ bordadas a la espalda. ¿Quiénes eran las compañeras de Sandy?

Esa es la pregunta a la que debería dar respuesta ‘Rise Of The Pink Ladies’, la precuela televisiva de esta película de 1978 a la que acaba de dar luz verde Paramount +. A pesar de que aún no se han dado muchos detalles acerca de la producción, se sabe que la primera temporada contará con diez episodios dedicados a este grupo de jóvenes tan particular.

Con esta vuelta al instituto Rydell se pretende situar la trama cuatro años antes del momento en el que se desarrolla la película, cuando la pareja protagonista se conoce. Por ello, se busca contar cómo se formó este grupo de cuatro chicas que deciden rebelarse contra las normas establecidas por la institución y tomas las riendas de sus propias vidas.

Al situarse en dicha época, no formará parte del reparto las actrices originales de este clásico de Randal Kleiser. Es decir, no volveremos a ver de nuevo con esas chaquetas rosas a Rizzo (Stockard Channing), Frenchy (Didi Conn), Marty (Dinah Manoff) y Jan (Jamie Donnelly). Una pena, teniendo en cuenta que perdimos demasiado pronto la pista de estas intérpretes. Desde este gran estreno, sus papeles en el cine han sido menores.

La única que repitió en la secuela de ‘Grease’ fue Didi Conn, a quien todos recordamos por su melena rosa y su número musical en el que claramente se inspiró el musical ‘La Llamada’. No fue una decisión acertada, puesto que ‘Grease 2’ no se acercó en absoluto al reconocimiento de su predecesora y recogió más malas críticas que buenas (a pesar de contar con la fabulosa Michelle Pfeiffer como protagonista).

Con la recuperación de esta película, se da lugar a dos fenómenos que generan suficiente expectación como para pensar en su éxito. El primero es la nueva toma de contacto con una película de gran influencia como es la protagonizada por Travolta y Newton-John. El segundo e, incluso, más importante, es la oportunidad de dar una nueva vida a personajes secundarios aparentemente frívolos que tienen un gran interés para los espectadores.

Recordemos que además de canciones, baile, amor y juventud, en esta cinta también se incluyen temas que no dejan de estar de rigurosa actualidad. Se trata de la libertad sexual, el aborto y el derecho a decidir, concretamente a escoger qué hacer con sus cuerpos. No es casualidad que Hadley Freeman mencione este título en su obra ‘The Time Of My Life’, guía esencial para conocer cómo las películas de los 80 lograron enseñarnos a ser feministas. Imprescindible.