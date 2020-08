Will Smith se ha asociado con Morgan Cooper para convertir la comedia de los 90 en un drama. La serie se llamará 'Bel-Air' y tendrá al actor como productor.

'El príncipe de Bel-Air', la mítica serie de comedia protagonizada por Will Smith y emitida entre 1990 y 1996, tendrá un 'reboot'. Así lo ha confirmado The Hollywood Reporter, quien también ha avanzado que Will Smith, Quincy Jones, Benny Medina y los creadores de la serie original Andy y Susan Borowitz estarán metidos en le proyecto como productores ejecutivos, con Chris Collins (The Wire) como showrunner y co-guionista junto a Morgan Cooper.

Desde hace años que se habla de una posible continuación de la serie que catapultó a Will Smith. En más algunos actores han comentado se les había llamado para empezar las negociaciones para regresar a la pantalla chica. En 2017 Jazzy Jeff, quien daba vida a Jazz, el amigo de Will Smith fue uno de los primeros en contarlo a la prensa, aunque poco más se supo después.

Hasta donde se sabe la nueva versión es un proyecto que Will Smith desarrolla con su productora Westbrook Studios y con Universal Television y que tiene el punto de mira en las principales plataformas de contenidos, aunque hasta el momento ni HBO, Amazon o Netflix han comprado la idea.

Según los medios especializados, la idea es que el guion esté ambientado en los problemas de hoy en día, que los episodios duren una hora y que cuente la historia de Will, un joven criado en las calles de Philadelphia y que debe integrarse a la vida de sus tíos ricos en California. O sea, básicamente mantener la misma historia que triunfó en los noventa pero esta vez enfocada en el drama.

Will Smith, en realidad, está desarrollando una idea que vio en un cortometraje que se imaginaba 'El príncipe de Bel-Air' como una serie seria. El autor del corto, Cooper, será quien escriba y dirija la serie, aunque contará con la ayuda de Chris Collins como coautor del guión. Collins sí tiene una carrera notable en la industria televisiva con trabajos en 'The man in the high castle' o 'The wire' de David Simon.

El Príncipe de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) se emitió de 1990 a 1996 en NBC (en España llegó a Antena 3 en 1991 ) y fue producida por Quincy Jones, Warner Bros. TV y Universal Television. Smith interpretaba el personaje principal en una familia formada por James Avery (el tío Phil), Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parson (Hilary Banks), Tatyana M. Ali (Ashley Banks), Joseph Marcell (Geoffrey Butler) y las actrices Janet Hubert-Whitten y Daphne Maxwell Reid que interpretaron el personaje de Vivian Banks.