¿'Beauty lover'? El primer Museo del Maquillaje abre sus puertas este 2020

Concretamente en Nueva York. ¿Lista para viajar a la Gran Manzana?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si no todavía no habías encontrado suficientes motivos para viajar a Nueva York (cosa que dudamos), este 2020 ya no tendrás excusa para visitar esta ciudad tan especial. Las amantes del 'make-up' estamos de enhorabuena porque la Gran Manzana albergará , bajo el nombre 'Makeup Musem', el primer Museo de Maquillaje del mundo. ¿No es un notición?

El arte del maquillaje tiene más de 10.000 años de antigüedad, pero no sería hasta los años 50 cuando comenzara lo que conocemos como la cosmética moderna. Al tratarse de un arte más, estarás de acuerdo con nosotras en afirmar que también se merece tener su propio "templo", ¿verdad?

Según hemos podido descubrir en la web oficial del 'Makeup Museum', en el interior de este espacio se podrá hacer un recorrido por toda la historia del maquillaje y la cosmética, desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por cada una de las técnicas y las tendencias de la práctica.

Seguramente te estés preguntando cuándo podrá visitarse... Pues bien, afortunadamente, este espacio de culto para los 'beauty lovers' abrirá sus puertas la próxima primavera, en concreto en el mes de mayo.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles del espacio, lo que sí sabemos es que, tal y como ha anunciado el propio museo por redes sociales, la primera exposición inaugurará el centro llevará el título de 'Pink Jungle: 1950 's Makeup in America' ('Jungla rosa: el maquillaje en la América en los 50'), estará ubicada en Gansevoort Street, 94, y tendrá una duración de seis meses a partir de su estreno.

Eso sí, tendrás que estar muy atenta a las redes sociales del espacio porque, tal y como han confirmado desde el museo, las entradas saldrán a la venta a partir del próximo mes.

Esta primera exposición se centrará en el origen de la industria de la cosmética moderna, datado en los años 50, pasando por todos los iconos de la época que buscaban maquillajes para sacar partido a su feminidad.

La exhibición incluirá experiencias inmersivas para conocer en primera persona este momento tan importante en la la historia del mundo del maquillaje; se profundizará en las técnicas que se utilizaban en la época y, además, albergará una colección de productos faciales de Erno Laszlo, que es uno de los patrocinadores de la exhibición, que los utilizaban las mismísimas Marilyn Monroe y Greta Garbo.

Nosotras ya estamos sacando nuestros billetes de avión. ¿Te apuntas?