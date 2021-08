Este es el póster oficial de ‘Spencer’, la película en la que Kristen Stewart encarna a Lady Di

Los personajes históricos están marcados por un incontestable sino: por mucho que se escriba sobre sus vidas en biografías o se cuenten sus historias en películas, siempre se descubre algún aspecto nuevo de su personalidad. Puede que, por ese motivo, existan diferentes producciones que busquen desmigar las experiencias de las mismas personas.

Una de esas personas sobre las que han corrido ríos de tinta tanto en vida como después de su trágica muerte es Diana Spencer, más conocida como Lady Di. Con el paso del tiempo, hemos ido conociendo cómo era la princesa Diana de Gales en diferentes ámbitos de su vida gracias a un sinfín de publicaciones literarias y películas como ‘Lady Diana’, ‘The Queen’ y, por supuesto, la serie ‘The Crown’.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA