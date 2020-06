'OT 2020': Las expulsiones de Samantha y Maialen, y hasta el gesto por la muerte de George Floyd, incendian las redes

La última gala de 'OT' ha dejado titulares diversos y alguna protesta en las redes. ¿Un síntoma de los nervios porque se acerca la final?

Clara Hernández | Woman.es

La semifinal de 'OT 2020' dejó este miércoles un dato de audiencia modesto (12,6%), lo que le impidió liderar el 'prime time' televisivo ('Es por tu bien', de Telecinco, se convirtió con un 16% de cuota en la opción más vista). Sin embargo, en las redes nadie ha logrado destronarlo del ranking de los 'trending topic'.

Este jueves, las expulsiones de Samantha y Maialen inspiraban miles de comentarios, algunos de ellos críticos con el espacio por permitir que dos de las favoritas se quedaran a las puertas de la final. "A ver qué hacéis sin ella (Samantha)", desafiaba una usuaria, expresando en voz alta uno de los pensamientos más recurrentes en internet: que la alicantina, de la que el jurado ha llegado a alabar su "versatilidad", ha llevado gran parte del peso de la edición.

También Maialen, para muchos, "daba vida a esa casa". La pasión por ellas de sus fans e, incluso, algún medio, han generado términos como "final robada".

No es el único capítulo que ha creado cierta polémica en las redes. La actuación grupal de los triunfitos que abrió esta décimo segunda gala, y en la que interpretaron el tema 'Lay all your love on me' de Abba, no concluyó con el tradicional alzado de brazos con el micrófono. En su lugar, los concursantes se arrodillaron y bajaron la cabeza, el gesto que convirtió en 2016 en emblema después de que el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick expresara así su rechazo contra el racismo policial. De esta forma, el programa y sus participantes (Samantha, Anaju, Nía, Flavio, Maialen, Hugo y Eva) se sumaban a las protestas de estos días por el asesinato de George Floyd, una sentida iniciativa que ha sembrado las redes de aplausos ("los pelos de punta", coincidían varios), pero también críticas. Entre estas últimas, hay quien opinaba que un programa musical no debía mostrar apoyo o mezclarse con algo que, en su opinión, era "política".

Tampoco la actuación de Natalia Jiménez, miembro del jurado, se libró de la polémica después de que la artista, que interpretó su nuevo single, 'El lado izquierdo de la cama', olvidara las medidas de distanciamiento social que hay que cumplir y se lanzara a abrazar a Roberto Leal, que se alejó en cuanto pudo discretamente.

Natalia saltándose la distancia para tocar a Roberto



Roberto:#OTGala12 pic.twitter.com/eA2zBGpO82 — the sun will shine on us again (@blackxllen) June 3, 2020

Por lo demás, la noche dejó el nombre de los ya finalistas de esta edición, sumando los de Anajú y Flavio a los ya elegidos la semana pasada Nía, Hugo y Eva.

El miércoles que viene será la gran final.