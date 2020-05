Con la agenda online echando humo, no vas a querer salir de casa.

Fátima García | Woman.es

Puede que ya hayas comenzado tu particular desescalada y cada día te dispongas a dar un paseo entre las multitudes. Quizás aún te muestres reticente y prefieras seguir disfrutando de las bondades de estar en casa que te ha descubierto este periodo de confinamiento. Sea cual sea tu situación, aún tienes horas de sobra durante el día para invertirlo de la mejor forma posible dentro de cuatro paredes. Por qué no aprovecharlo al máximo a través de los múltiples viajes que podemos realizar desde nuestro sofá con los planes virtuales más estimulantes por los que no tendrás ninguna prisa por iniciar el paso hacia la desescalada.

Una cita a las 5:01

El espacio virtual que crea Levis a través de su cuenta de Instagram es un lugar donde poder reunirse para disfrutar de conciertos de música en directo con distintos artistas, también habrá tutoriales de customización y otras actividades. Son todos a las 5:01h. ¡Apúntate! Te apuntas? Hoy quedamos LASKAAR para disfrutar de su energético directo.

El viernes 8 de mayo tienes concierto con Kimberley Tell a las 5.01h.

Una semana para aprender sobre arquitectura

La Semana de Arquitectura 2020 se adapta en esta edición a un formato virtual y nos invita a abrir una nueva ventana para adentrarnos en el mundo de la arquitectura sin salir de casa.

Adéntrate en una selección de contenidos sin moverte de casa: conferencias y encuentros en directo, debates y visitas virtuales a diferentes espacios de la ciudad.

Desde el día 7 hasta el 17 de mayo en su web encontrarás todos los contenidos que ofertan.

Unas charlas sobre diseño

El Museo Vitra Design está realizando diferentes charlas sobre diseño con algunos de los profesionales más destacados del sector. Si estás atenta a su cuenta de Instagram, estarás al día de sus interesantes novedades y, además, tendrás acceso a todas aquellas charlas que ya han realizado puesto que están todas disponibles de forma perenne. Ayer, sin ir más lejos, hablaron con Stefan Sagmeister, uno de los diseñadores gráficos más valorados y creativos del panorama internacional. Ha diseñado portadas para Lou Reed, The Rolling Stones, Talking Heads o David Byrne; por ellas ha ganado, incluso, dos Grammy.

Un viaje virtual por los Museos madrileños

La iniciativa 'Visitando mi colección' se compone de un ciclo de visitas virtuales a las colecciones de la Red de los Museos Municipales de Madrid que puedes seguir en el canal de YouTube de Memoria de Madrid. A través de sus vídeos podrás conocer la historia de Madrid contenida en sus museos, su interés histórico y artístico. ¡Más que interesante!

Cortometrajes en Cine Doré

Si eres de las habituales del 'Cine Doré' de la capital, seguro que lo estás echando de menos estos días. Sin embargo, debes saber que puedes sentirlo en casa de igual forma ya que con #DoréEnCasa puedes continuar disfrutando de las joyas que se allí se muestran.

Entre el 5 y el 8 de mayo puedes ver su canal el cortometraje titulado “Mallorca”. Rodado entre 1932 y 1934, y recientemente localizada por la Filmoteca Española, podría ser la primera película sonora dirigida por una mujer en España.