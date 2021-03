Te adelanto que la cara que se le quedará a tu padre cuando reciba tu regalo en este Día del Padre no la has visto jamás en tu vida. Hazme caso, sea de la tipología que sea tu padre, hay un regalo perfecto para él.

Fátima García | Woman.es

Cada año ocurre igual. No importa siquiera que este año sea ‘especial’. La escasez de ideas se apodera de ti y, por más vueltas que le das, no llegas a saber cómo sorprender a tu padre a estas alturas de la vida. Y es que el Día del Padre hace 'chas' y aparece a tu lado. Él te dice y te repite lo de que no hace falta que le regales nada, que con un 'detallito' sentimental como cuando eras pequeña, más que de sobra. Pues bien, todas sabemos que este discurso no es real y que debemos tomar como verdad universal aquello de que a todo padre le gusta que te acuerdes de él de una forma muy especial (y si es con un regalo material, mejor que mejor, para qué nos vamos a engañar).

Sé que llegas tarde, que la desesperación te invade pero, te aseguro que siempre aparecen alternativas de calidad a última hora que consiguen que veas la luz al final del túnel. Y no te hablo de una salida fácil, de comprar el primer regalo que te aparezca en forma de publicidad en tu red social favorita. Que, aunque parezca que el famoso algoritmo te conoce mejor que tu propio padre, no, esa no es la solución mágica. Te hablo de planes singulares para cada tipología de persona, con los que poder combinar lo material y lo sentimental. Y qué mejor que regalar experiencias memorables de las que, además, puedes ser partícipe junto a él.

Para el amante del arte

Si algunos de tus recuerdos de niñez se ubican en un museo de la mano de tu padre, es una buena oportunidad para reproducir de nuevo esta escena. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza os propone viajar a otros países a través de diferentes obras de arte.

Se trata de una visita por las salas, acompañados de una guía experta en las colecciones Thyssen-Bornemisza, siguiendo el recorrido "La ciudad para familias viajeras". Realizaréis un viaje a través de los cuadros para descubrir varias ciudades del mundo y aprender sobre diversos temas relacionados con la representación de la ciudad y el viaje en el arte.

Cuándo: el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo a las 11:00 horas y a las 17:30 horas.

Entradas aquí.

Para el dulce

Si para tu padre la palabra "azúcar" es sinónimo de felicidad, una visita al restaurante 'Bel Mondo' le sacará, sin duda, una sonrisa. Durante este fin de semana, realizan un dulce típico de Nápoles llamado “Zeppole di San Giuseppe” que se prepara tradicionalmente en toda Italia el 19 de marzo.

El resultado son pequeños bignè preparados con harina, azúcar, huevo, vainilla y manteca, rellenos de crema pastelera que en 'Bel Mondo' terminan con un toque de guindas. Además, es una gran oportunidad para adentrarte en el mundo de este restaurante en pleno centro de la capital que cuenta con una espectacular terraza llena de vegetación. ¿Puede ser un plan más irresistible?

Cuándo: los días 19, 20 y 21 de marzo.

Dónde: Calle de Velázquez, 39 (Madrid).

Reserva vuestra mesa aquí.

Para el estresado

Si lo que precisa tu padre es descansar y aliviar tensiones ante todo, por qué no regalarle la experiencia de disfrutar de uno de los magníficos hoteles Vincci que se extienden a través de nuestro país. No es necesario salir de su propia ciudad. Dormir fuera de casa para alcanzar el descanso merecido sin viajar es una experiencia atípica que seguro no habrá tenido la oportunidad de probar. Para ello, hoteles Vincci pone a su disposición numerosos hoteles como Vincci Selección Rumaykiyya 5*; Tenerife, Vincci Selección La Plantación del Sur 5*; y Valladolid, Vincci Frontaura 4*, Vincci La Rábida, Sevilla, donde entregarse al bienestar, al sonido del agua, a los aromas, a la relajación y a una selección de gastronomía 'healthy' y donde el descanso está más que garantizado.

Para el 'gourmet'

Si para tu padre descubrir nuevos restaurantes se ha convertido en una especie de obsesión, adentrarse en el universo de 'Le Petit' le encantará. Se trata de un bistró en el Barrio de Justicia que durante esta etapa que nos ha tocado vivir se ha reinventado potenciando su coctelería.

Y si nos adentramos en su carta, encontramos unos plantos interesantes, frescos y originales. Predominan los platos sin florituras consiguiendo dar siempre protagonismo al producto. En este sentido 'Le Petit' ofrece un delicioso pez limón a la plancha con verduras, un estupendo tataki de atún o el clásico Roast Beef estilo inglés jugoso y sabroso, además de un excelente Lomo de vaca con patatas trufadas. Las pastas no las podéis dejar tampoco atrás.

Dónde: Calle de Argensola, 24 (Madrid).

Reservas: 91 308 50 41.

Para el elegante

Este año se cumplen ochenta años desde que abrió sus puertas el Mercado de Antón Martín, y para celebrar el buen estado de salud del mercado, The Westin Palace ha creado un evento en el que reunirá durante 3 días algunos de los restaurantes más populares del mercado de Lavapiés. Allí, podréis degustar un menú gourmet de cinco platos en una elegante mesa con mantel y con el excelente servicio que caracteriza este cinco estrellas. Toda una fantasía para ese padre que siempre busca la excelencia y la elegancia.

Cuándo: del jueves 18 al sábado 20.

Precio menú: 65 euros.

Realiza tu reserva llamando por teléfono 91 360 76 67 o vía correo electrónico larotonda.palace@westin.com

Para el amante del (buen) vino

Si tu padre vive en Madrid, Barcelona o San Sebastián, puede ser una gran idea sorprenderle con la nueva propuesta de maridaje de Numanthia. La bodega de Toro, famosa por sus extraordinarios vinos, se ha aliado con tres grandes cocineros para lanzar una experiencia que le encantará. Javi Estévez en su restaurante 'La Tasquería' (C/ del Duque Sesto, 48. Madrid), Marc Gascons en 'Informal' (Hotel The Serras. C/ de la Plata, 4. Barcelona) y Sergio Humada en 'Txitxardin' (Oria Etorbidea, 12. Lasarte-Oria) han elaborado un plato tradicional especialmente pensado para maridar con el vino Numanthia 2015. Mientras que Javi y Sergio han apostado por unos callos, Marc ha optado por un imprescindible catalán, el cap i pota. Sabores sabrosos e intensos que maridan a la perfección con Numanthia 2015, un vino redondo y equilibrado que refleja el clima extremo, el terruño y los viñedos centenarios de esta emblemática bodega.

Para el cinéfilo

Puede que haga bastante tiempo que tu padre no viva la magia del séptimo arte desde la propia sala de cine. Quizá no, y no haya dejado de acudir a su afición favorita (siempre que ha sido posible). Sea como fuere, si es amante de este arte, le parecerá una gran idea celebrar su día con esta propuesta de Cinesa. Recupera títulos especialmente pensados para que padres e hijos de todas las edades disfruten del cine, como la bilogía de “Padres por desigual”, filmes familiares como “Los Croods: Una nueva era” o “Trolls 2”, y la recién galardonada con un Goya “El Padre”.

Para completar la experiencia, la compañía lanza también un menú especial del Día del Padre que incluye palomitas gigantes, refresco de un litro y un perrito caliente. Y, además, con un descuento de 3 euros para quienes lo compren desde la web de Cinesa.

Cuándo: entre el 19 y el 21 de marzo.

Para el remolón

Si tu padre pasa directamente del desayuno al aperitivo, qué mejor que invitarle a descubrir un mundo de sensaciones a través de los sabrosos 'brunchs' que propone Vincci Hoteles para cada tipo de padre. Deportistas, sibaritas, aventureros… Cada uno de ellos tiene sus propios gustos y también su brunch perfecto en Vincci Hoteles: 'detox brunch', 'gourmet brunch', 'adventure brunch' y 'british brunch'. El viernes 19 de marzo además contará con la actuación en directo de un DJ.

Precios: 29 euros por persona en Vincci The Mint 4* y de 35 euros por persona en Vincci Soho 4*.