Fátima García | Woman.es

Seguimos en el marco de la semana del Orgullo LGTBI+ y, a pesar de las circunstancias, aparecen interesantes iniciativas presenciales relacionadas con esta celebración más allá de las virtuales que ya os contamos la pasada semana.

Igualmente, el espectro de actividades para experimentarlas en vivo y en directo va aumentando y esta semana ya podemos disfrutar de planes muy variados siempre, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Hablo de una gira de conciertos en 'kasas', una exposición en blanco y negro, una terraza y un cine de inauguración, un ciclo de cine queer para celebrar el Orgullo y una pop up online.

Un concierto en 'kasa'

Vuelve una nueva edición de '43 Gira en Kasas'. Guitarricadelafuente, Carmen Boza, 84, Travis Birds, Fetén Fetén o Izaro, entre otros, son los artistas de los que podrás disfrutar este año.

De julio a septiembre y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, podrás disfrutar de la mejor música en directo en las casas más bonitas y especiales de Madrid, Barcelona, Sevilla, A Coruña y, por primera vez este año, también Santander.

Si quieres ampliar información y obtener tus entradas lo puedes hacer aquí.

Una exposición en blanco y negro

Elliott Erwitt es uno de los fotógrafos más conocidos del mundo. Sus fotografías, en su mayoría en blanco y negro, de personajes famosos y momentos memorables de la historia contemporánea se consideran obras maestras de la fotografía moderna.

Ahora tienes la oportunidad de admirar su obra en la exposición 'Personal Best for Leica' del fotógrafo Elliot Erwitt en Leica Gallery Madrid, gracias a su colaboración como sede invitada con PHOTOESPAÑA 2020 y que abrió sus puertas a partir del 1 de julio.

Un sueño hecho realidad

Sin duda, toda una osadía en estos tiempos. Sin embargo, un sueño romántico hecho realidad. Y es que el empeño del dueño de este nuevo cine que abre sus puertas ha conseguido que demos la bienvenida el viernes 3 al Cine Embajadores (Glorieta de Santa María, 5). Allí podrás disfrutar de películas de autor y en versión original.

En su primer fin de semana de apertura tendrá en su programación, La lista de los deseos’, largometraje de Álvaro Díaz Lorenzo; ‘Todo pasa en Tel Aviv’, de Sameh Zoabi, e ‘Invisibles’, lo último de Gracia Querejeta.

La programación se completa con la reposición de la oscarizada ‘Parásitos’, el filme infantil ‘Zapatos rojos y los siete trolls’ y la emotiva y eterna ‘Cinema Paradiso’.

Una terraza de inauguración

Ahora que la búsqueda de terrazas es una prioridad, tenemos buenas noticias porque hay una más que se une a la colección. Y no es una cualquiera porque el restaurante 'Maison Mélie' inaugura terraza este verano en el caluroso Madrid.

Siente que estás en un auténtico restaurante parisino en una ubicación inmejorable en plena calle Génova número 11 entre la Plaza de Colón y la Plaza de Santa Bárbara. Su oferta gastronómica está inspirada en la cocina francesa, pero sin olvidar las costumbres de nuestro país. Así, puedes encontrar tablas de quesos y fiambres franceses y españoles; raciones frías como paleta de jamón ibérico, rillettes de pato, paté de Campaña Melie; o raciones calientes como pimientos de Padrón a la plancha, patatas asadas y Cancoillotte.

Un ciclo cine queer

Este año, por razones obvias, no podemos disfrutar del desfile y fiestas en las calles de Chueca del Orgullo LGTBI+. Sin embargo, surge esta iniciativa más que interesante que conseguirá que te adentres de lleno en esta reivindicación. De forma más calmada pero igualmente reivindicativa, la Sala Berlanga (Andrés Mellado, 53) ha organizado un ciclo de cine con películas latinoamericanas de temática queer.

De esta forma, podrás descubrir si no lo has hecho ya, cintas como ‘El ángel’ (M30, 18:30h /J2, 21h) de Luis Ortega; ‘Monos’ (X1, 18:30h/ V3, 21h); la ópera prima de la argentina Romina Paula, ‘De nuevo otra vez’ (M30, 21h / V3, 18.30h); ‘Esto no es Berlín’, cinta mexicana de Hari Sama (X1, 21h / S4, 18:30h) y ‘Ema’, del chileno Pablo Larráin (J2, 18:30h/S4, 21h).

La programación estará disponible desde el martes 30 al sábado 4 de julio y puedes comprar tus entradas a un precio de 3,5 euros a través de entradas.com o en la taquilla de la Sala Berlanga.

Una pop up online de moda

En marzo de este año, la marca de moda 'Sézane', escogió la ciudad de Madrid como primera parada para su gira por Europa. Por las evidentes circunstancias, se vieron obligados a cerrar las puertas de la pop-up y regresar a Francia.

Sin embargo, desde el domingo 28 de junio, 'Sézane' ha lanzado su pop-up online. Allí, encontrarás una sección dedicada con una selección de prendas específicamente seleccionadas para Madrid

Esta selección incluye una prenda exclusiva que 'Sézane' ha creado especialmente para sus clientas españolas. Inspirada en el espíritu de Madrid, esta prenda fue diseñada en colaboración con la madrileña Nuria Val@fresklenur. El 100% de los ingresos de esta prenda será donado a Aldeas Infantiles SOS