Música en terrazas al atardecer, cine francés al aire libre, un rotundo banquete, vestuario de cine... Sugerente, ¿verdad? Lo mejor para esta bonita semana de mitad de junio.

Fátima García

Un vestuario de cine

Qué: la cúpula del Hotel Palace, el vestuario más icónico del cine, una propuestas gastronómica inspirada en películas inolvidables. Si esta fusión te parece irreal, debes saber que es más que una realidad y podrás visitarla del 16 de junio a 27 de agosto en el mítico hotel madrileño.

Sastrería Cornejo expone una selección de vestuario de la época dorada del cine americano rodado en Madrid. Sofía Loren, Ava Gardner, Charlton Heston o Rita Hayworth fueron algunas de las grandes estrellas de Hollywood que residieron temporalmente en la capital de España y llevaron las prendas que se exponen.

Coincidiendo con esta muestra, el hotel ofrecerá una propuesta gastronómica inspirada en películas inolvidables en el restaurante La Rotonda, y una selección de los cócteles favoritos de las estrellas en su 1912 Museo Bar.

Cuándo: del 16 de junio a 27 de agosto.

Dónde: Hotel Palace (Madrid).

Un atardecer musical

Qué: un año más, y ya van once, llegan los conciertos Live The Roof acompañados de los mejores atardeceres. Más de 14 artistas, alrededor de 45 conciertos y las mejores azoteas. No te pierdas a Anni B Sweet, Antonio Lizana, Bely Basarte, David Otero, Kuve, La Habitación Roja, L.A., Marta Soto, Marwán, Muerdo, Niños Mutantes, Tulsa, Veintiuno y Villanueva.

Un rotundo banquete

Qué: si eres de las que disfrutas como nadie con el buen comer y el buen beber, tienes que saber de esta iniciativa de Ruinart, que lanza su exquisito programa Food For Art , la expresión gastronómica de la carta blanca artística firmada por el británico David Shrigley. Cada uno de los restaurantes que forman parte de este plan ha elaborado una tapa poco convencional y la ha maridado con Ruinart. De esta forma, esta creación acompañará como cortesía del restaurante a la copa de Ruinart Blanc de Blancs (pvp 18 €) o Ruinart Rosé (pvp 19€).

Cuándo: del 7 al 31 de julio.

Dónde: en los restaurantes Aarde, El Paraguas, Amazónico, Ten con Ten, Quintín y Numa Pompilio.

Un cine de verano

Qué: verano, cine francés, aire libre. Qué mejor combinación. Pues bueno, El Institut français de Madrid inaugura de nuevo una esperada cita para los más cinéfilos que tienen la oportunidad de conocer algunas de las producciones francesas de mayor éxito de las últimas temporadas y, al aire libre, pues las proyecciones tienen lugar en ese magnífico patio que aguarda el centro. Este año el ciclo girará en torno al festival de Cannes, certamen en el que han participado los diferentes títulos que se ofrecerán las noches de los jueves (y viernes a partir de julio) durante los meses de junio y julio.

Cuándo: durante los meses de junio y julio.

Dónde: Institut Français. Marqués de la Ensenada, 12 (Madrid).