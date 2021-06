El mes de entrenamiento para el verano nos dice adiós. Pero, ¿quién lo lamenta? Cientos, miles, millones de planes de agolpan tras la puerta de casa para celebrar la llegada del verano de nuestras vidas.

Fátima García | Woman.es

Planes, planes y más planes. Esa va a ser la sintonía que va a mover tu vida durante el próximo mes. La llegada del verano siempre ha supuesto el GRAN aliciente del año para el espíritu. Pues bien, este año quizá el aliciente se ha elevado al cubo y las ganas que tenemos de disfrutar de una agenda repleta de ideas para llevar a cabo no se pueden traducir a palabras.

Planes de altura, noches de verano en jardines, seducción y deseo, garitos de moda y la canción del verano. La #AgendaWoman de esta semana tiene todo esto. Toma ya.

Un plan de altura

Qué: Este fin de semana, Barcelona cobra protagonismo con sus verbenas de San Juan. Un largo fin de semana que invita a subir a las terrazas de los mejores hoteles de la ciudad, como The Barcelona Edition, junto al Borne y con espectaculares vistas. Su The Roof concentra el mejor ambiente con deliciosos cócteles. Pero la guinda es su Bar Veraz, con cocina de mercado, concretamente la del precioso Mercado de Santa Caterina, al lado mismo del hotel, reimaginada por el chef Pedro Tassarolo.

Dónde: Av. de Francesc Cambó, 14, Barcelona.

Una noche en el Botánico

Qué: Sí, este año si hay noches en el Botánico. Y lo hace con un ciclo de conciertos lleno de artistas nacionales de primer nivel. Desde Xoel López (5 julio) a Los Secretos (29 de julio), pasando por Amaral (3 de julio), Amaia (17 de junio), Coque Malla (14 de julio), Viva Suecia (22 de julio) y Fangoria (16 y 17 de julio). Sin olvidarnos de Los Planetas (25 de junio).

Cuándo: entre el 11 de junio y 31 de julio.

Dónde: Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense.

La seducción y el deseo

Qué: Juan Cruz y 'Look at the pictures'. Arte. Verano. El desnudo masculino. Esta exposición del artista argentino investiga diferentes maneras de componer, a través de luces y sombras, imágenes que transmitan seducción y deseo. Podrás disfrutar de fotografías analógicas impresas por medio de la técnica de risografía.

Cuándo: desde el 30 de junio hasta el 28 de julio de 2021.

Dónde: Bar Cemento. Calle Mira el Sol, 20. Madrid.

El garito de moda

Qué: si visitas Marbella, el paraíso de la Costa del Sol, tienes que conocer Mamzel. Ciudades como Nueva York, París o Tulum han servido de inspiración a la hora de idear Mamzel at Finca Besaya. El resultado es un espacio, en el que es posible cenar, disfrutar de un espectáculo o tomar una copa o un cóctel, todo esto en un ambiente basado en la modernidad, sofisticación y exotismo.

Dónde: Urbanización Rio Verde Alto 1, Marbella, Málaga.

La canción del verano

Qué: una canción que nace con el objetivo de enseñar cómo se pronuncia el nombre de la compañía OUIGO de una manera divertida y original. Si la premisa ya te ha atrapado, espera a escuchar el tema en cuestión. Y es que el artista Maikel Delacalle presenta el temazo del verano "Se dice OUIGO" que no te podrás sacar de la cabeza.