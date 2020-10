¿Qué planes puedo disfrutar esta semana ahora que parece estar (casi) todo prohibido?

Aquí las ideas definitivas para convertir tu ocio fuera de casa en puro arte.

Fátima García | Woman.es

Aunque el mundo parece que frena, hay mucho por hacer sin embargo. Actividades todas ellas seguras y disfrutables al máximo. La #AgendaWoman de esta semana viene cargada de propuestas que no cejan en su empeño de ampliar tus horizontes y hacer que tu tiempo libre sea de calidad.

Lee porque seguro que alguna vas a llevar a cabo esta semana.

Quizás, el mejor mexicano

Qué: abrimos boca con la que podría considerarse la versión 2.0 del ya popular por su excelencia 'Maway'. 'El cártel de Maway' continúa con la esencia canalla del original pero se enfoca en una combinación que nunca puede salir mal, más aún si tenemos en cuenta el buen hacer de sus creadores, los chefs Fernando Carrasco y Julián Barros. Si en 'Maway' son los tacos los protagonistas, aquí son los burritos los que se llevan toda la atención. Creaciones propias con un toque de autor.

Dónde: calle Blasco de Garay 10 (Madrid).

Iconos retratados

Qué: revisar de forma visual la historia reciente de nuestro país siempre conviene. Y si es a través de la exposición ‘Alberto Schommer. Contemporáneos’ en la que se reúnen algunos de los retratos que el fotógrafo Alberto Schommer ha realizado a reconocidas figuras de la política y la cultura reciente. Así, podrás contemplar imágenes sorprendentes de Chillida, Saura, Cela, Francisco Ayala, Juana Mordó, Lola Flores, Caro Baroja, Berlanga, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Salvador Dalí, Ainhoa Arteta, Nacho Duato, Sara Baras…

Cuándo: hasta el 10 de enero.

Precio: 1,50 a 3 euros.

Dónde: Museo Cerralbo (Ventura Rodríguez, 17, Madrid).

Un lugar inspirador

Qué: si eres amante de la decoración y siempre andas a la búsqueda de 'nuevos aires' para tu casa, en el nuevo espacio 'Gärna & Rue Vintage 74' encontrarás las claves que necesitas. Laura Gärna y Piluca Hueso unen su experiencia en el mundo del interiorismo para reunir piezas de arte, antigüedades, artesanía y mobiliario.

Dónde: Callejón de Jorge Juan (Madrid).

Cuándo: hasta el 31 de diciembre.

Una marca sueca

Qué: si eres de las que anda siempre en la búsqueda de prendas únicas, hay una nueva tienda que sumar a tu lista: 'WEEKDAY'. Esta marca fue fundada a partir de una pequeña tienda sueca denominada Weekend relanzada como Weekday en el 2002, y es propiedad del grupo H&M desde el año 2008. La creatividad invade la marca ya que continuamente colabora con artistas y personas creativas en todo tipo de ámbitos mediante iniciativas únicas e inspiradoras. Echa un vistazo a sus prendas y seguro que más de una "cae". Y ahora puedes hacer tu compra también de forma física ya que desde el 16 de este mes ha abierto su primer espacio en Barcelona.

Dónde: Passeig de Gràcia, 33, Barcelona.

Una muestra necesaria

Qué: a través de la exposición “Americans Parade”, el fotógrafo británico George Georgiou retrata las múltiples comunidades que conviven en EE.UU en un momento de gran polarización, antes de que Donald Trump ganara las elecciones en 2016, y cobra especial actualidad con las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre y las reivindicaciones del Black Lives Matter.

Dónde: Fnac Málaga y posteriormente se expondrá en las Fnac de Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante y Barcelona.

Cuándo: Fnac Málaga, del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2020, en Fnac Callao (Madrid), del 10 de enero al 28 de febrero de 2021, Fnac San Agustín (Valencia), del 16 de marzo al 15 de mayo 2021, Fnac Plaza España (Zaragoza), del 22 de mayo al 30 de junio de 2021, Fnac Alicante, del 10 de julio al 31 de agosto de 2021 y Fnac Triangle (Barcelona), del 12 de septiembre al 15 de noviembre de 2021.

Una agenda sin fin

Qué: si te digo Málaga y cerveza, te parecerá una combinación insuperable, ¿verdad? Pues bien, hay más. Si aún no conoces ‘La Fábrica de Cruzcampo en Málaga' te cuento que no paran. Situado En 2018 en el efervescente barrio del Soho, es un espacio de creación e innovación en cervezas artesanas, elaboradas por los jóvenes maestros cerveceros de Cruzcampo in situ, ya que el espacio cuenta con una auténtica microcervecería. Y no paran porque no dejan de organizar actividades que seguro te seducen: visita y cata de cerveza, cata a ciegas, cata con maridaje, taller de tiraje con cata de cervezas, showbrewing (elaboración de un mosto cervecero en directo).

Dónde: Calle Trinidad Grund, 29, Málaga.