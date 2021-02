Los mejores planes para la semana más cinematográfica del año (y no solo de cine)

¿Ver las películas nominadas a los Goya en pantalla grande o escaparse en autocavana y ver la emisión de la gala en directo? ¡Elige!

Con pandemia o sin ella, la semana que empieza estará llena de sabor a cine. Mientras los Globos de Oro llenarán de estrellas la noche del domingo al lunes (del 28 de febrero, al sábado 1 de marzo), los Premios Feroz celebrarán su gala menos de 48 horas después, el martes, 2 de marzo. Al final de la semana, el domingo, 6 de marzo, le tocará el turno a los Premios Goya.

Pero hay más planes interesantes para los próximos días, antes y después de las galas, e incluso este fin de semana: desde gastronómicos a escapadas (responsables) a la naturaleza.

Mira nuestros favoritos:

1. ¿No llegaste a ver las pelis nominadas a los Goya? Estos cines las han recuperado:

Algunas de las películas nominadas a los Goya hace tiempo que dejaron de estar en cartel y muchas no están disponibles en streaming. Afortunadamente, algunos cines han decidido recuperarlas esta semana. El Cine Yelmo, que cuenta con salas en toda España (aunque no todas están abiertas), ofrece dentro del ciclo +Que Cine la proyección de 'La boda de Rosa', 'Sentimental', 'Ane', 'Adú' y 'Las niñas' por un precio de 5,90 euros. Una vez celebrados los premios Goya el día 6, la exhibidora ha anunciado que mantendrá la película ganadora. Más información en su página web. También el Cine Albéniz en Málaga ha programado pases de 'Adú' (1 de marzo), 'Ane' (2), 'La boda de Rosa' (3) y 'Las niñas' (día 4). Tienes toda la información en su web. Por último, si quieres ver la gala de los Goya el domingo, 6 de marzo, has de saber que se emitirá en abierto por TVE.

2. Festival Fias 2021: Música que ni te imaginas



El Festival Internacional de Arte Sacro celebrará su tercera semana en la Comunidad de Madrid con un programa que incluye desde música de cámara del siglo XVIII en distintos escenarios durante el fin de semana, a uno de los regresos más esperados del indie español, el de María Arnal i Marcel Bagés en los Teatros del Canal de Madrid (2 y 3 de marzo) o el concierto del pianista y uno de los nombres más importantes del jazz europeo Moisés P. Sánchez, que ofrecerá su particular lectura del 'Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares (6 y 10 de marzo). Por su parte, el pianista gallego Nico Casal estrena en La Cabrera su trabajo Alone, cuyo primer single fue estrenado en la BBC y Radio 3. En marzo, además, contará con las actuaciones de Club del Río o María Berasarte y Ariel Abramovich. Mira el programa completo del FIAS 2021 aquí.

3. Hazte un 'Verónica Echegui' (o disfruta de un fin de semana en caravana preciosa)

Algo se removió dentro de nosotras al ver la caravana preciosa, forrada en madera, con precioso ventanal trasero junto a la cama enorma y con y con plato de ducha alicatado, en la que la actriz Verónica Echegui pasó unos días esta semana y que compartió en sus 'stories' de Instagram. La suya era de Van&Vans, una tienda de venta y diseño de caravanas. Si quieres pasar un fin de semana distinto y cerca de la naturaleza (y seguir la gala de los Goya con vistas al mar o un paisaje verde), apúntate esta opción. Además de venta, hay numerosos sitios, como la plataforma Indie Campers, que alquilan autocaravanas y furgonetas para tu próxima aventura.

4. Ciclo musical Muñoz Seca (Madrid)

Durante los meses de marzo y abril, el Teatro Muñoz Seca, en Madrid, comienza un ciclo musical de jazz, rock, pop, etc. El rock & roll de Los Rebeldes se encargarán de inaugurarlo los próximos 6 y 7 de marzo a las 13.00 horas. La programación incluye nombres como los de Amparanoia, Efecto Mariposa, Pancho Varona, Los Widow Makers, Rubén Pozo o Malevaje. Los directos en días de diario se celebrarán a las 20.00 horas. La apertura de puertas es media hora antes del evento.

5. Una 'escape room' al aire libre

Las 'escape room', uno de nuestros pasatiempos favoritos en la era prepandemia, han salido a la calle en la nueva normalidad. Así, en Barcelona la empresa Roomb Escape se ha especializado en estas aventuras exteriores donde, por ejemplo, hay que localizar un virus escondido por las calles de la ciudad condal para evitar que un apocalipsis zombi destruya Barcelona. En la capital, 'El secreto de Madrid' ofrece una mezcla entre escape exterior y teatro donde habrá que resolver enigmas por el centro de Madrid, mientras Outfinders ofrece experiencias en la Sierra de Madrid y te desafían a escaparte en 120 minutos.

6. 'Mujeres en vivo', de La noche en vivo (Madrid)

Organizado por la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid junto a la asociación de salas de música en vivo, se trata de un ciclo protagonizado por algunas de las artistas más relevantes de la música y las artes escénicas en nuestro país. Entre las citas imperdibles, figura el espectáculo de Diana Navarro, la cantante malagueña que nos sorprendió hace un año con un disco en el que mezclaba copla y trap (actuará el 3 de marzo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid). Nur (el 5 de marzo, en Contraclub) o Yo no las conozco (7 de marzo, Independence Club) son otras de las participantes de'La noche en vivo'. Más información en la web de 'La noche en vivo'.

7. Conferencia matemática y musicada (Barcelona).

Laura Farré Rozada ofrece este 27 de febrero, a las 12.00 horas, en la Casa Seat de Barcelona, su conferencia 'Sinetria i Fractals en la música', la cual combina sus explicaciones a través de imágenes, con ejemplos de diversos compositores e interpretaciones al piano. ¿No tienes curiosidad? Más información aquí.