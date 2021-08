El restaurante a descubrir, la fiesta a la que acudir, el concierto a escuchar y el cine donde estar 'al fresco'.

Fátima García | Woman.es

Que sí, que pasar el verano, concretamente AGOSTO, en la ciudad puede parecer algo más difícil de superar que cualquier prueba olímpica. Pero, calma, aquí tienes las claves que necesitabas conocer para no solo combatir, sino disfrutar, el mes crucial del verano sobre el asfalto.

El restaurante

Qué: Puede que aún no hayas podido disfrutar de los encantos de 'Bel Mondo' dado que tienes que ser precavida si quieres hacerte con una de sus codiciadas mesas. Bien. Sus responsables ponen a tu disposición otro restaurante más a añadir en tu lista de imprescindibles. Te hablo de 'Villa Capri', un nuevo italiano en Madrid. Y no cualquier italiano, 'Villa Capri' apuesta fuerte por la estética tal y como ocurre en 'Bel Mondo' y el responsable de sus platos, el chef romano Nicholas Amici, se encarga de que el sabor siempre sea la prioridad. Así, su carta se compone de platos clásicos italianos pero con evidentes guiños a la cocina española.

Aún así, la pasta fresca va a ser la gran protagonista de este espacio. Y en especial, el plato denominado como 'Fuck me, I´m famous', unos raviolis gigantes rellenos de carbonara y yema de huevo, con un crujiente de guanciale por encima y un toque de queso pecorino. IMAGÍNATE ESTO.

Dónde: Horteleza, 118 (Madrid).

La fiesta

Qué: En O Carballiño (Ourense), el segundo domingo del mes de agosto, cada año, se celebra la Fiesta del Pulpo, declarada de Interés Turístico Internacional. Si durante este mes no te vas a desplazar a tierras gallegas, el equipo de LA CANTINA A’OLLO, situado en el hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía, trae “La Festa do Pulpo” directamente al corazón de la capital, importando directamente esta materia prima de los mares gallegos. Únete a 'La Festa do Pulpo' desde el asfalto de la capital. Porque como no rendirse ante un pulpo á feira.

Dónde: Calle de Mesonero Romanos, 13 (Madrid).

El concierto

Qué: qué mejor que ubicarse en el interior del verdor del parque de El Retiro madrileño y degustar los conciertos de verano por parte de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Música clásica en un entorno verde y tranquilo que simboliza la unión entre la música y la naturaleza a temperaturas agradables. Una experiencia única.

Cuándo: los domingos de agosto a las 12h.

Dónde: Parque de El Retiro.

El cine donde estar 'al fresco'

Qué: una buena película, un coche, ventanillas bajadas, noche, aire fresco, palomitas. Sí, te estoy hablando de un autocine. Y en Autocine Madrid RACE te ponen en bandeja esta experiencia para disfrutar este mes de agosto. Además, cuenta con un restaurante donde pedir hamburguesas, perritos, pizzas y hasta batidos de oreo que te llevan a la ventanilla de tu propio coche.

Dónde: Calle de la Isla de Java, 2 (Madrid).