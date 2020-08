Si eres de las que ya ha avistado el mar, hay un plan para ti. Si eres de las que siguen en la ciudad, hay varios también para ti.

Fátima García | Woman.es

Es agosto. Creo que ya te habrás dado cuenta por eso de que hace un poco de calor insoportable. Y yo, pensando en todas las circunstancias particulares de quienes me leéis, intento elaborar una agenda de planes con la que ilumine tanto a quienes ya gozan de la libertad como a los que continúan en una rutina de la que creen no poder salir nunca.

Pues bien, hay salida. Salida incluso dentro de la propia rutina urbana. La ciudad se convierte en un oasis donde aún queda mucho por hacer, mucho por disfrutar. Y ahora es cuando me decís que los que estáis disfrutando de las bondades del mar y todo lo que ello conlleva ya no sabéis qué hacer. Os diría que eso es vuestro problema ya que yo aún pertenezco al primer grupo. Pero no, soy solidaria en todas las circunstancias y tengo un plan preparado en alta mar que ocupará directamente el primer puesto en tu lista.

Una travesía por el paladar

Si eres una enamorada de Galicia (como la que escribe), no puedes perderte esta iniciativa. 'Mar de Frades' colabora con la asociación Vigo Gastronómicoy presenta 'Sol Por A Bocados'. Una forma diferente de descubrir Vigo en un impresionante recorrido en barco por el Atlántico. La siempre irresistible gastronomía gallega cobra especial relevancia durante este itinerario, pues cada uno cuenta con una cena a bordo elaborada por algunos de los mejores restaurantes de Vigo. Y no podía faltar el complemento ideal para estas cenas y viene de la mano de Mar de Frades Albariño y terminar con un brindis con Mar de Frades Brut Nature en las idílicas Islas Cíes.

Una película para volver al cine

Bien es cierto que la oferta actual que encontramos en la cartelera es reducida. Pero siempre hay joyas que destacar. Y más en un momento como el que nos encontramos, en el que las salas de cine necesitan todo nuestro apoyo. Así, la película argelina 'Papicha, sueños de libertad', avalada por diferentes premios como el César a mejor ópera prima y mejor actriz revelación, supone un soplo de aire fresco en este caluroso verano. Una cinta donde un grupo de mujeres se presentan decididas a luchar por su libertad e independencia.

Un 'agujero' del que no podrás escapar

El espectáculo 'The Hole' lleva en funcionamiento desde el año 2011 cuando inició su andadura. Bajo estas circunstancias en las que hemos experimentados en nosotros mismo qué es estar durante mucho tiempo en un agujero, regresa a los escenarios el show cabaretero más irreverente pero en esta ocasión lo hace al aire libre en un escenario ubicado en el Escenario Puerta del Ángel.

Lo podrás disfrutar hasta el 6 de septiembre en funciones de martes a domingo a las 22h.

Unos monólogos clásicos

'Los teatros del Canal' continúa firme en su apoyo al sector de las artes escénicas. Y bien lo demuestra bajo la iniciativa ‘Los Clásicos del Canal', donde de una treintena de actores y actrices interpretarán textos universales. Nombres como Ginés García Millán, Aitana Sánchez Gijón, Joaquín Notario, Antonia San Juan, Arturo Querejeta, Nieve de Medina o Pedro Casablanc, son algunos de los nombres que participan en esta iniciativa.

Entre los textos interpretados figuran obras de Lope de Vega, Shakespeare, María de Zayas, Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, José Saramago, Antón Chéjov, Miguel Mihura, Pirandello, Ana María Matute, Lorca o Machado. Los monólogos, presentados en breves piezas de vídeo, se publicarán a diario entre el 3 de agosto y el 22 de septiembre.