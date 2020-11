Se presenta un fin de semana, aunque semiconfinado, lleno de luz para exprimir.

Fátima García | Woman.es

Las restricciones están a la orden del día, sí, creo que todas nos hemos enterado de algo de esto... Sin embargo, siempre actuando bajo la máxima responsabilidad, se abre ante nosotras un mundo de posibilidades en lo que a planes se refiere ya que la imaginación está al poder y siempre, en momentos complejos, hacemos uso máximo de ella. Así, esta semana en la que el sol va a brillar en la gran parte del mapa, puedes acogerte a ideas de ocio que quizás en otro momento no tengas oportunidad de llevarlas a cabo.

La #AgendaWoman de esta semana te propone las ideas clave para que este fin de semana brillante que tienes por delante sea así, brillante.

Tus películas preferidas en pantalla grande

Si te digo que vas a poder ver 'Forrest Gump', Solo en casa', 'El silencio de los corderos' o 'Trainspotting' en pantalla grande. ¿Tú me dices qué? Si no habías nacido o no tuviste la oportunidad de poder disfrutarlas en su momento, es ahora cuando vas a poder hacerlo de la mano de 'Cine Yelmo y TCM' en Cine Yelmo Luxury Palafox en Madrid.

Durante la “Experiencia TCM, Cine Yelmo Luxury Palafox” se ofrecerán todas las semanas dos largometrajes de referencia de las últimas décadas, con sesiones en VOSE y doblada, para que los espectadores puedan descubrirlos o redescubrirlos en el entorno natural para el que fueron creados: una sala de cine.

Estas son todas las películas seleccionadas, elige tu favorita: 'Regreso al futuro II', 'El silencio de los corderos', 'Dentro del laberinto', 'Fargo', 'Forest Gump', 'La chaqueta metálica', 'Solo en casa', 'Jungla de Cristal', 'Los Cazafantasmas' y 'Trainspotting'.

Cuándo: del 20 al 26 de noviembre.

Una expo surrealista

Realiza un recorrido a través del impacto del surrealismo en el diseño en el último siglo en la diferentes disciplinas artísticas: pinturas, esculturas, objetos de colección, carteles, revistas, moda, libros y fotografías. Un total de 279 obras de artistas como Salvador Dalí, Gae Aulenti, Björk, Joan Miró, Achille Castiglioni, Giorgio de Chirico, René Magrite, Le Corbusier, encontrarás en ‘Objetos de deseo: Surrealismo y diseño’ en CaixaForum Madrid.

Cuándo: hasta el 21 de marzo de 2021.

Precio: 9€.

Un 'brunch' bajo el sol marbellí

Terraza bajo el sol, un interior de lujo. Así es ' Mosh Fun Kitchen' en Marbella. Mostrando su carácter innovador y adaptativo, tras las medidas sanitarias decretadas en Andalucía, presentan un 'brunch' el fin de semana al que no te podrás resistir. Su cocina mezcla ingredientes locales y elaboraciones de la cocina asiática pero siempre con los sabores más exquisitos de la costa malagueña.

Dónde: Av. del Prado, 2. Marbella.

Los mejores expertos a domicilio

Si el mundo de la belleza es una máxima en tu universo particular, que SEPHORA lance un programa revolucionario te hará el día. Y es que SEPHORA lleva a casa the 'UNLIMITED POWER OF BEAUTY' a través de un servicio novedoso, online, personalizado y gratuito. ¿Cómo? A través de clases particulares de los mejores expertos de belleza. Basta con apuntarte a través de la web o escribiendo al mail beautyexperience@sephora.es.

Cuándo: 18:30 a 19:30 h.

Esta es la agenda:

Día 24: Smoky eye sin morir en el intento.

Día 25: Mirada para impresionar.

Día 26: Retoca mi piel, tengo una fiesta.

Día 27: Maquillaje tonos de invierno.

Día 30: Efecto buena cara.