Aunque en circunstancias excepcionales, hagamos de este Día de la Madre EL DÍA QUE RECORDAR.

Fátima García | Woman.es

Ya sea juntas o separadas, el Día de la Madre de este año va a ser muy diferente a todos los demás y seguro que no lo olvidaréis en mucho tiempo. Y no porque vivamos momentos tan inciertos tiene que celebrarse con menos ímpetu. No desesperes, y aunque el panorama pinte oscuro, siempre existen alternativas que te hacen vislumbrar el horizonte.

El Día de la Madre se convierte en una oportunidad perfecta para salir de la nueva rutina confinada que ya hemos confeccionado a base de práctica diaria. Es un momento perfecto para regalar a tu madre (además de algo material que puedes pedir en Amazon y tienen envío exprés de un día, joyas o regalos 'foodies') en invertir en un tiempo de calidad, de evasión y desconexión. Regala experiencias que consigan que, por un momento, tu madre traspase las paredes y ventanas y sienta su espíritu libre.

Para las artistas

Si tu madre es de las que siempre está ávida de conocimiento, el siempre interesante Museo del Prado, en colaboración con Telefónica, te lo pone fácil porque no cesa en su actividad a pesar de haber tenido que cerrar sus puertas físicas al público. Pone a disposición dos cursos masivos y gratuitos con contenidos exclusivos sobre El Bosco y Velázquez.

Para las coquetas

Si sabes que un momento de desconexión para tu madre implica el cuidado de su piel y pelo, y ahora tiene más tiempo que nunca para aprender nuevos trucos, Sephora quiere que le regales un fin de semana 'beauty' con las charlas que tiene preparadas. De esta forma descubrirá todas las novedades y tips de maquillaje, skincare... Apunta las fechas para contárselo a tu madre.

Viernes 1 (19.00h): Make up de Anastasia Beverly Hills @anastasiabeverlyhills

Sábado 2 (19:00h): Beauty tips dentro y fuera de la pasarela @luciariveraromero

Domingo 3 (19.00h): Conversaciones madre-hija @villagayumbos

Para las amantes de la moda

Te comentó que quería ir y no pudo disfrutar 'in situ' de la excepcional exposición 'El cuerpo Inventado'. Bien, ahora, y gracias a un documental a través de su web, podrá conocer el contenido mediante imágenes de las principales piezas, y nuevos vídeos integrando los textos de las audioguías.

Para las teatreras

Echa de menos ir al teatro y lo sabes. Pues ahora puede hacerlo desde el sofá de casa. Y es que Abonoteatro pone a su disposición todas las obras completas de su catálogo. De esta forma puede verlas todas gratis solo dándole al play del vídeo de cada una de ellas.

Para las sibaritas

¿Ensalada de bogavante y los Arenques a la crema? ¿Stroganoff a la mostaza o el Goulash a la húngara? Regálale un menú de auténtico lujo con el que tu madre se sienta como si estuviera en uno de los restaurantes más emblemáticos de la capital como lo es el restaurante 'Horcher'. Ahora es posible porque pone en marcha ‘Horcher en casa’, un servicio de entrega a domicilio que traslada una selección de platos del restaurante al hogar.

Para poder regalar ‘Horcher en casa’ tienes que hacer el encargo con un mínimo de un día de antelación. Se realizarán a través del teléfono 91 522 07 31, antes de las 20:30 horas. La entrega de los mismos en los domicilios será entre las 12h y las 14h del día siguiente.

Para las reflexivas

Para las madres de espíritu inquieto, ábrele un mundo de posibilidades y haz que participe en las charlas que se organizan desde la web www.unanochecon.com sobre diferentes temáticas que giran alrededor de tres bloques: cultura (cine, arte, libros, arquitectura…), desarrollo personal (felicidad, gestión de emociones, retos personales, creencias…) y desarrollo profesional (comunicación en RRSS, liderazgo, comunicación efectiva, mentoring…).