Terrazas por doquier, sol y junio... ¿Alguien da más?

Fátima García | Woman.es

Una de música al sol

Ya era hora de volver a escuchar música más allá de nuestra ya desgastada lista de Spotify. Sí, ¡lees bien!, vas a poder asistir entre un número limitado de asientos a 'Un verano Excepcional', una iniciativa cultural que ha propuesto el Ayuntamiento de Yebes, en Guadalajara, para hacernos más amenos los sábados de junio y julio, Las actuaciones irán a cargo de artistas como El Kanka o Mr.Kilombo, Rubén Pozo & Lichis y Eva Ryjlen.

Un total de 16 actuaciones completan la programación y tendrán lugar entre las 17h y las 20h, y el escenario serán los lugares más emblemáticos del municipio. También puedes seguirlos desde casa en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Yebes, en el que se retransmitirán en directo.

Una de cine alemán

Normalmente, en estas fechas todos los años, llega el Festival de Cine Alemán. Bien, este año, tendremos el Festival de Cine Alemán online a partir del 5 de junio hasta el día 11 en colaboración con la plataforma de streaming Filmin. Podrás disfrutar de cintas como 'Free Country', 'En el fuego' o 'Mi final. Tu comienzo'.

Una de los mejores tacos que jamás hayas probado

No sé si me hiciste caso y acudiste antes de todo este lío a alguno de los restaurantes 'Maway'. Si no lo hiciste y ahora te arrepientes mientras se te hace la boca agua viendo la foto que acompaña este texto, no sufras. Bueno, es cierto que una regañina te tengo que echar por no haber acudido cuando bien podías, pero en fin, lo dejaré pasar. La oportunidad que te brinda ahora a través de su propuesta para delivery y take away es más que atractiva igualmente. Una carta especializada en burros, un formato que permite adaptar sus famosos tacos para que ganen tamaño y sean más fáciles de transportar y comer.

Estos son los seis 'tacos muy burros' que puedes tener en casa: de Cochinita pibil con queso, Burro cubano con miel y mostaza, Burro gobernador, de Costilla Tecoripa, de Carnitas con salsa chipotle y Burro BBQ.

No olvides acompañarlos con algún margarita para llevar (Clásico o de sabores: tamarindo, fresa, maracuyá, flor de jamaica, mango y frambuesa), guacamole casero con totopos o alguno de sus exquisitos postres (Tarta de lima y maracuyá y la Tarta de chocolate y plátano).

Los pedidos para take away pueden hacerse previamente por teléfono en el 91 011 71 03; si es para delivery puedes solicitarlo a través de Glovo, Uber Eats o su propia app.

Una de museos abiertos

Sí, lo podemos decir con la boca bien grande: ¡los museos de la capital vuelven a abrir! Lo harán con aforo reducido y nuevas medidas de higiene pero podrás volver a perderte por sus pasillos llenos de arte.

El Museo Reina Sofía reabrirá el 6 de junio a las 10h y con entrada gratuita durante este fin de semana.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza también tendrá acceso gratuito tanto el día 6 como el 7. Puedes visitar su colección permanente y las dos exposiciones temporales que tuvieron que posponer: 'Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670' y 'Joan Jonas: Moving Off The Land II'.