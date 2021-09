Los planes menos nostálgicos para despedir septiembre

No quieras echar la vista atrás. El verano ya pasó pero los planes se siguen sucediendo. ¿Quién dijo que el otoño no puede ser mágico?

Fátima García

Cada vez tenemos más motivos para pensar que lo que habíamos conocido y tal y como lo habíamos vivido hasta el fatídico 2020, va a volver a instaurarse en nuestras vidas de nuevo. No hay motivos para pensar en todos los planes que dejamos atrás basados en el sol y la temperatura cálida del verano. Solo tenemos motivos para alegrarnos porque nuestra agenda echa humo y no paran de aparecer ideas a las que sumarse más allá del tiempo que haga.

La #AgendaWoman es un reflejo de esa vuelva a lo de siempre. A planes frescos, dinámicos donde la improvisación está ya presente. Déjate vivirlos y sentirlos cerca de nuevo.

Lo mejor de Galicia en Madrid

El plan: Galicia en Madrid. Este es el viaje por los sentidos que propone la cocina de A'OLLO, el restaurante de LE TAVERNIER, desde el corazón de la capital. Situado en la séptima planta del Hotel Innside by Meliá Gran Vía, su propuesta gastronómica prioriza el respeto máximo al producto gallego a través de recetas de siempre dictadas 'a ollo' ("a ojo") pero siempre con la mirada puesta en las últimas tendencias gastronómicas que podrás degustar en un entorno único desde el que podrás disfrutar del skyline de Madrid.

Seguro que consigo tentarte: mejillones de la ría de Lorbé elaborados con un salteado con escabeche cítrico y kimchi; cremosas croquetas de cigala o de jamón ibérico (para los más clásicos); salmón marinado en sal y azúcar durante 18 horas aliñado por cítricos y acompañado por crema de encurtidos, quesos del país y brotes de cilantro; vieira gallega a la plancha sobre salsa gallega acompañada de patata trufada y aliño de Módena y kikos en polvo; costilla de vaca al Josper cocina a baja temperatura durante 16 horas con patatas guisadas con pimiento rojo asado. Y no se puede cerrar una comida sin un delicioso postre. En A'OLLO proponen la milhoja con crema pastelera de vainilla montada con nata y chocolate blanco. Eso sí que es un buen final.

¿Lo he conseguido? Yo creo que sí.

Eso sí, no puedes finalizar este viaje sin subir una planta y disfrutar junto a un cóctel del rooftop en LE TAVERNIER.

Dónde tienes que ir: 7ª planta Hotel Innside by Meliá Gran Vía (Calle Mesonero Romanos, 13).

Cuánto te va a costar: precio medio, 40 euros.

El festival de la arquitectura

El plan:

100 edificios. Madrid. Gratis. 'Open House Madrid' es una oda al patrimonio urbano que si aún no has disfrutado en sus seis anteriores ediciones no puedes perderte.

El Palacio de Fernán Núñez, el Parque Móvil del Estado, la Casa Gárate, el Espacio Bertelsmann, el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX), la Casa Árabe, CaixaForum, el Colegio Mayor Argentino, el Edificio Los Cubos, el Palacio de Maudes o el Pabellón de los Hexágonos de la Casa de Campo te esperan para descubrirlos por dentro.

Dónde tienes que ir: para algunas visitas de 'Open House Madrid' tienes que apuntarte aquí.

Apunta la fecha: 24 al 26 de septiembre.

Cuánto te va a costar: gratuito.

La luz de Barcelona

El plan:

Barcelona desde las alturas en uno de los espacios con mejor luz de la ciudad. Un lugar idóneo para esas comidas de otoño con amigos que se alargan sin fin. Y es que el nombre de 'Casa Luz' le viene como anillo al dedo. Cristalinas vistas de la ciudad a través de sus enormes cristaleras o sin filtros en una de sus dos terrazas al aire libre. Además, su carta gastronómica corta y simple y su propuesta de cócteles lo convierten en un lugar para apuntar y no perderse.

Dónde tienes que ir: Ronda de la Universitat, 1. Barcelona.

Cuánto te va a costar: en torno a los 45 euros.

El plan:

L'Oréal Paris, en un concienzudo empeño por contribuir a la sostenibilidad del Planeta, reducirá su huella de carbono en un 50% y contribuirá con 10 millones de euros a proyectos medioambientales liderados por mujeres. Además, a través del programa 'L'Oréal for the future' y su patrocinio en MBFWMadrid quiere seguir uniendo moda y belleza y, para ello, trece diseñadores han integrado en sus desfiles 15 creaciones y looks elaborados con tejidos sostenibles.



Los diseñadores que han querido unirse a la iniciativa "Porque nuestro Planeta lo Vale" son Ágatha Ruiz de la Prada, Alvarno, Andrés Sardá, Dolores Cortés, Duyos, Hannibal Laguna, Isabel Sanchís, Jorge Vázquez, Malne, Marcos Luengo, Maya Hansen, Otrura y Roberto Torretta.

Dónde tienes que ir: Biblioteca Municipal Eugenio Trías, ubicada en el Parque de El Retiro.

Apunta la fecha: del 20 hasta el 30 de septiembre.

El Casino de Alcalá

El plan:

a tan solo media hora de la capital se encuentra una localidad con Historia donde reina la tranquilidad y la cultura. Para dotarle de mayor esplendor a la plaza de Cervantes, el restaurante Casino renueva la escena culinaria de Alcalá de Henares. Se convierte en un punto de encuentro donde descubrir platos tradicionales, sencillos y ejecutados con técnica y finura, con un interiorismo al más puro estilo actual pero recuperando la estructura original y sus detalles de estilo neomudéjar.

Dónde tienes que ir: Plaza de Cervantes, 7. Alcalá de Henares (Madrid).

Cuánto te va a costar: alrededor de 35 euros.

La expo antigua

El plan: si siempre has creído que deberías haber nacido en otra época y los ojos se te iluminan al ver objetos de otra era, tienes que visitar el mercadillo 'Antique & Chic'. Más de 20 profesionales del mundo de las antigüedades, almonedas y brocantes se reunirán para ofrecer sus mejores productos y piezas de coleccionista. Encontrarás vajillas afrancesadas, cuberterías de plata, piezas clásicas.

En esta temporada es el estilo barroco el que vuelve con fuerza después de un tiempo apostando por el minimalismo. ¿Y el color de moda? El dorado, y ¿Para pequeños detalles? el bronce y el cristal. Espejos de época, mesas de latón, puertas antiguas, biombos, lámparas de araña, de mesa de pared… Estos son solo algunos de los objetos que firmas como; Slou, El Atelier de Argensola, Dos buscadores de Tesoros, Verde Gaban, La Mecedora o Carina Casanovas.

Dónde tienes que ir: Serrano, 40.

Apunta la fecha: del 24 al 27 de septiembre.

Cuánto te va a costar: gratuito.

El festival de cine

El plan:

en la preciosa ciudad gallega de Ourense tiene lugar estos días el 'Ourense Film Festival' (OUFF), que tiene vocación desde su creación allá por 1996 de convertirse en el festival más importante de Galicia gracias a su cuidada Selección Oficial. Allí, se proyectarán 71 obras audiovisuales y habrá un total de 16 estrenos, 10 de ellos a nivel mundial. Además, la Sección Oficial incluye títulos de primer nivel que vienen de ser premiados en festivales como Venecia, la Berlinale o Cannes.

Así mismo durante estos 9 días de Festival se harán entrega a diferentes premios que pondrán en valor a muchos de los actores del panorama cinéfilo español, como José Coronado, quien recibe el OUFF Televisión o Enrique Cerezo, Premio OUFF Memoria do Cine Español.

El broche final del Festival será el homenaje a Berlanga con motivo del centenario de su nacimiento y a Fernando Fernán Gómez por el mismo motivo. En el caso del director habrá una exposición además de la proyección de dos de sus películas: 'El Verdugo' y 'Esa pareja feliz', mientras que para el actor habrá un evento muy especial en Allariz, donde se rodó parte de 'La lengua de las mariposas'.

Apunta la fecha: del 24 de septiembre al 2 de octubre.

Consulta toda la programación.

La semana del cocktail

El plan:

Una ruta de locales a las que se han sumado más de 80 coctelerías. La Madrid Cocktail Week, es una semana temática que gira en torno a la coctelería donde descubrir tu cocktail favorito, donde aprender a través de talleres formativos y charlas de figuras de primer nivel del mundo de la coctelería nacional. Apúntate a la búsqueda del que se ha creado para ti.

Dónde tienes que ir: consulta los locales asociados.

Apunta la fecha: del 27 de septiembre al 3 de octubre.