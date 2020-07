Porque la cultura y el turismo nos necesitan ahora más que nunca.

Fátima García | Woman.es

En mundo de la cultura y el turismo nos lanzan un desesperado SOS. La situación de emergencia sanitaria en la que estamos inmersos está teniendo lamentables consecuencias en estos sectores tan vitales tanto en nuestra economía como en nuestro bienestar personal. ¿Hace cuánto que no te sumerges en la oscuridad de una sala de cine? ¿Hace cuánto que no disfrutas de una obra de teatro? ¿Y que no duermes en una cama de hotel? ¿Y hace cuánto que no escuchas a un artista cantar en directo? Seguro que tus respuestas denotan que ha pasado demasiado tiempo de todo lo que hasta hace unos meses formaba parte de tu vida de forma habitual. Bien, es momento de reincorporar estas actividades en tu día a día siempre actuando bajo la mayor responsabilidad y sensatez.

Para ello, aquí tienes los planes más culturales y seguros para cumplir un objetivo que deber ser un objetivo común.

Unas vacaciones en un 'hotel boutique'

Porque un atípico verano como el de este año puede convertirse en esas vacaciones que no olvides en mucho tiempo. Y es que, de situaciones tan excepcionales como la que estamos viviendo, surgen iniciativas tan interesantes como #MICASAESTUCASA. Este año aún puedes disfrutar de una experiencia única e inolvidable como la que garantizan estos trece Grandes Hoteles Boutique de ensueño que se han unido en nuestro país y que suponen una estupenda oportunidad de quedarse en España y descubrir las exquisitas joyas hoteleras que alberga.

Exclusivas instalaciones, entornos por descubrir y una gastronomía exquisita te esperan en los hoteles reunidos por Preiper Luxe para que estos merecidos días de descanso sean de calidad y total seguridad y confianza.

Como te contaba, hasta un total de trece son los Grandes Hoteles Boutique en los que aún estás a tiempo de hacer tu reserva. Toma nota: NOA Boutique Hotel, Palacio de Luces, La Casa del Presidente, Atrio Hotel y Restaurante, La Malvasía, Hotel Camiral y PGA Catalunya Resort, Casa Palacio María Luisa, CoolRooms Atocha, Gran Hotel Son Net, Palacio de Villapanés, Fontecruz Seises, Molino de Alcuneza y Eugenia de Montijo.

Un espacio de ocio futurista

Su imponente estructura, convierten a 'Odiseo' en un espacio de ocio y experiencial tan imponente y único que podrías pensar que se sitúa en el mismísimo Nueva York. Lo cierto es que se se encuentra en Murcia, una ciudad en plena transformación que debes descubrir.

15.000 m2 que han sido cuidados hasta el más mínimo detalle: desde el parking ubicado en el sótano, hasta la planta más alta que alberga la piscina voladiza más grande de Europa y la segunda del mundo. Cuenta con tres restaurantes, un bar, tres terrazas, una sala de espectáculos, una discoteca, un casino y un sport bar.

Una oasis entre el asfalto

'El Jardín de Diana' es una azotea del hotel Hyatt Centric situado en plena Gran Vía madrileña. Esta temporada puedes disfrutar de una nueva carta donde el estilo 'finger food' (comida saludable al estilo tapas) y mojitos y cócteles de autor son los protagonistas.

La terraza de este emblemático hotel, de 270 metros cuadrados entre espacio interior y exterior, está abierta de lunes a domingo. En todo momento, hay música para amenizar la jornada.

Una cena bajo las estrellas

Podrás hacerlo en el 'Observatorio Fabra de Barcelona'. Ya se ha convertido en un clásico, y es que "Cenar con estrellas" celebra su 17ª edición. Se trata de una de las experiencias más espectaculares que se puede hacer tan solo sentados a una mesa al aire libre mientras se disfruta del cielo nocturno y el brillo de las estrellas en Barcelona. Podrás disfrutar de estas cenas tan especiales hasta el 4 de octubre, con un precio que oscila entre 73 y 125 euros.

Un teatro de reapertura

El próximo miércoles 5 de agosto, a las 20:00h, el Teatro EDP Gran Vía reabre sus puertas tras el cierre provocado por la pandemia. Será el primer teatro de la Gran Vía madrileña en retomar las funciones y lo hará de la manera más especial: invitando a esta primera función los colectivos que han luchado en primera línea contra el COVID-19, sanitarios, policías, transportistas, repartidores/as, personal de supermercados y de limpieza.

Podrás disfrutar del espectáculo 'I want you back', un homenaje al añorado ídolo mundial Michael Jackson y un guiño a los espectadores para que vuelvan a disfrutar de la cultura en este teatro con todas las medidas de seguridad.

Unos momentos culturales de calidad

Es momento de conciertos al aire libre, danza, talleres, cine o gastronomía bajo la mayor seguridad. Bien lo sabe 'Cervezas Alhambra', que se ha convertido en el facilitador de múltiples planes musicales, artísticos y gastronómicos a lo largo de todo el año. Este verano vuelve a ofrecer una gran variedad de actividades en distintas ciudades de la geografía española: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Galicia, Málaga y Granada.