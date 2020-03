Estos planes virtuales conseguirán que encuentres un propósito a tu confinamiento.

Fátima García | Woman.es

El confinamiento en el que nos hallamos inmersos, sin duda, está consiguiendo que hablemos más con familiares y amigos, estemos conociendo mejor a nuestros vecinos, multiplicamos el número de gente con quien conectamos a través de internet... No hay quien pueda negar que las redes sociales han resultado ser el aliado imprescindible y se han convertido en un espacio para compartir, para unirnos, para estar juntos y... para entretenernos.

Y por estar entretenidos, si es lo que buscamos, no tenemos que preocuparnos lo más mínimo. Las iniciativas y planes virtuales no dejan de crecer y multiplicarse. Esta semana podrás visitar París, sí, París; bailar como si estuvieras en los años 70, 80 y 90; convertir tu hogar en la mejor sala de conciertos; apuntarte a un reto viral; aprender todo lo que siempre quisiste aprender de trucos de belleza y cocinar con los mejores chefs. ¿Alguien da más?

Un viaje virtual para soñar

Seguro que estás deseando poder viajar y recorrer tus ciudades favoritas. Entre ellas seguro que se encuentra París. Te propongo un viaje virtual a la cuna de la marca Louis Vuitton, la Fondation Louis Vuitton situada en la 'ciudad de la luz'. Podrás disfrutar de exposiciones, conciertos, clases magistrales y eventos a través de videos que estarán disponibles online desde la página de Facebook de la Fundación y en su canal de YouTube. En su cuenta de Instagram, además, se publicarán contenidos en primicia de artistas que forman parte de la colección permanente.

Además, cada semana, La Fondation Louis Vuitton organizará 3 eventos digitales:

-Miércoles a las 18.00h. visita a una exposición comentada por sus comisarios.

-Viernes a las 20.30h. concierto en el Auditorio.

-Domingo a las 17.30h. concierto de los graduados de la Classe d’Excellence de Violoncelle, dirigida por Gautier Capuçon.

Música para elevar el espíritu

'Philosophy di Lorenzo Serafini' pone a disposición de todo el que quiera escuchar buena música de una forma fácil y rápida varias listas de Spotify con lo mejor de los 70, los 80 y los 90. Encontrarás éxitos de artistas como Madonna, Barbara Streisand o Cindy Lauper para despejar la mente y moverte a gusto.

Conciertos desde casa para estimular la imaginación

Que la música no pare, por favor. Muchas son las iniciativas que están surgiendo durante estos días de confinamiento, como ya te contamos en la anterior agenda, para acercar la música a nuestros hogares. Esta es la intención de SON Estrella Galicia a través de #SigamosON para hacer estos días un poco más fáciles.

Penny Necklace y Elle Belga acaban de unirse a esta iniciativa que hace pocos días confirmó también el directo de Laura LaMontagne & Pico Amperio y por la que han pasado ya otros nombres imprescindibles como son Marem Ladson, Alondra Bentley junto a Nine Stories o Indomable.

Podrás disfrutar de ellos y consultar su agenda a través de la cuenta de Instagram de SON Estrella Galicia.

Un reto viral para divertirte

Desigual te propone un reto. ¿Lo aceptas? Te invita a compartir fotos de cuarentena con looks de la marca. Para ello, solo tienes que compartir en redes con el hashtag #stayhomestyle tu mejor look 'made in Desigual' con todo lo que encuentres en casa de la marca.

Un canal de belleza para aprender y disfrutar

Y es que Sephora ha creado un canal con contenido actualizado a diario donde disfrutar, sin salir de casa, de los mejores tutoriales, sesiones de DJ, novedades

beauty y consultorios. Los podrás encontrar todos los días a las 19h en el canal House of Beauty de @S¡EPHORA_SPAIN.

Consulta toda la agenda en la imagen de debajo.

Unas clases de cocina con los mejores

Seguro que estos días estás cocinando más que nunca. Y que, si nunca habías estado entre fogones, está siendo el momento perfecto para entrenar tus habilidades culinarias. Y es que qué necesario es alimentarse rico ya que, si la comida siempre ha sido motivo de celebración, ahora se convierte en uno de los momentos favoritos del día.

Para que te entrenes con los mejores, sigue la iniciativa gastronómica #YoMeQuedoEnCasaCocinando. Es una forma de unirnos todos desde nuestras cocinas con las recetas en streaming más apetecibles. Sigue atenta su cuenta de Instagram por el que ya han pasado grandes cocineros como Andoni Luis Aduriz, Paco Morales, Javi Estévez, Cristina Oria...