Planes para dar la bienvenida al otoño bajo un sol (aún) de verano

El buen tiempo siempre nos devuelve las ganas de no parar de disfrutar.

Fátima García

Vengo a regañar a todos esos amantes del otoño. Quienes ya habíais dado el verano por finalizado definitivamente. Quienes habéis hecho ya el cambio de armario, sacado el abrigo del armario y no os atrevéis a salir de casa sin el paraguas. Os tengo que decir que os habéis adelantado. Lo siento.

Los amantes de los planes al sol bajo temperaturas templadas estamos aún de enhorabuena: aún quedan días de verano. Días para quemar la #AgendaWoman al aire libre, sin viento ni lluvia y seguir llenando las terrazas.

El plan: Un jardín, música, talleres, Cervezas Alhambra. ¿Necesitas algo más para pensar que estás en el paraíso? Jardín Cervezas Alhambra es el oasis urbano que Cervezas Alhambra ha inaugurado recientemente en el espacio 360º de la Nave de Fomento del Museo del Ferrocarril. Todos los martes y miércoles tienen lugar animadas sesiones afterwork con la presencia de reconocidos DJs. Consulta la agenda de esta semana.

Dónde tienes que ir: Paseo de las Delicias, 61 (Madrid).

Apunta la fecha: hasta el domingo 3 de octubre.

Cuánto te va a costar: entrada libre.

El plan:

SWAB, la Feria de Arte contemporáneo de Barcelona, dará la bienvenida a 80 galerías locales e internacionales, con una novedad: seis espacios de Europa del Este reflejarán las últimas propuestas del panorama emergente europeo.

Después del éxito de la edición virtual de 2020, Swab vuelve a ser presencial, apostando por una producción responsable, trabajando con agentes locales y presentando, a través de sus programas especiales, discursos que pivotan en torno a nuestra relación con el medio y futuros sostenibles.

Dónde tienes que ir: Pabellón Italiano de Montjuïc.

Apunta la fecha: del 7 al 10 de octubre.

El plan:

La apertura de 'Shanghai Mama' supone la primera experiencia de alta cocina china en Alcalá de Henares. Este restaurante conjuga las técnicas tradicionales de cocina china, inspiradas en la cocina de las ‘mamás’, con ingredientes nacionales y recrea los sabores de las grandes cocinas del país asiático.

Dónde tienes que ir: Avenida Juan Carlos I, 14 (Alcalá de Henares).

Cuánto te va a costar: precio medio, 40 euros.

El plan:

Volver a poder reunirse con amigos supone la vuelta de un clásico que no podemos perder: los juegos de mesa. Para celebrar el otoño y que finalmente podemos pasar todos tiempo en un mismo espacio, & Other Stories presenta 'The Style Game'. Se trata de un juego de mesa de moda portátil que incluye preguntas sobre moda, cultura y mujeres inspiradoras. A través de él, la marca presenta de una divertida y original forma su colección Otoño - Invierno de cada uno de sus tres atelieres.

Apunta la fecha: a partir del 30 de septiembre.

Cuánto te va a costar: puedes comprarlo en todas las tiendas de la marca por 30 euros.

El plan: los asiduos ya sabrán las ventajas de Palo Market, pero aquellos que aún no lo hayan descubierto deben saber que aquí podemos comprar objetos únicos y tesoros artesanales de puestos como el Taller Gingell con sus reliquias cerámicas de fuentes locales, las joyas de Flora in Paradise, una pequeña marca orientada también a la producción sostenible y local, o ropa natural y orgánica de la joven diseñadora Piga, entre otros muchos hallazgos.

Pero lo mejor es que podemos hacerlo parando a descansar en sus puestos de street food al aire libre a cualquier hora del día y disfrutando de la música funk que se reparte por todo el recinto en diferentes escenarios. En Palo Market se sabe cuando se entra, pero nunca cuando se sale. (2 y 3 de octubre , Palo Alto Barcelona. Entradas aquí)

Dónde tienes que ir: Palo Alto Barcelona.

Apunta la fecha: 2 y 3 de octubre.